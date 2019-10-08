Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США

Допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала случившееся и в связи с этим оценила состояние российско-американских отношений.

6 октября стало известно, что сотрудник ФБР в течение часа допрашивал ее в аэропорту Нью-Йорка. Парламентарий направлялась на форум "Диалог Форт-Росс" и была задержана.

- Это явление неприятное, но как политик вижу, что это, к сожалению, становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях, - заявила депутат в эфире телеканала "Россия 24".

Юмашева напомнила о невыдаче виз российской делегации для поездки на Генассамблею ООН. Кроме того, сотрудники МИД не получили визы, чтобы отправиться на форум "Диалог Форт-Росс". Все это и инцидент, произошедший с ней, являются "звеньями одной цепи", считает депутат.

При этом Юмашева призвала не приравнивать американский народ к политикам, которые "преследуют свои интересы, пиарятся на российской теме и пытаются как-то заработать на этом очки". Парламентарий уверена, что России важно продолжать действия по выстраиванию конструктивного взаимодействия с США.

- Я считаю, что мы не должны поддаваться на такого рода провокации, не должны бояться, не должны обижаться. К сожалению, это норма, мы должны смотреть в будущее, - добавила она.

Ранее Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что Госдума может предпринять "определенные шаги" в ответ на инцидент в США с Ингой Юмашевой. Ситуацию с задержанием российского парламентария обсудит Совет Госдумы, сказал он накануне.