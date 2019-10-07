В Госдуме обсудят ответ США на инцидент с депутатом Юмашевой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что Госдума может предпринять "определенные шаги" из-за инцидента в США с депутатом Ингой Юмашевой. Ситуацию с задержанием российского парламентария обсудит Совет Госдумы.

Как стало в эти выходные известно, сотрудник ФБР час допрашивал Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка - депутат прилетела в США, чтобы участвовать в форуме "Диалог Форт-Росс". Посольство России в США направило ноту протеста в американский госдепартамент, а Володин и его коллеги по следам инцидента выразили возмущение, расценив произошедшее как циничную провокацию.

Ситуация будет обсуждаться в ходе Совета Думы, рассказал спикер журналистам.

- Считаем недопустимым такое отношение к нашим гражданам, - подчеркнул он.

Произошедшее он назвал "беспределом со стороны ФБР, спецслужб США".

Юмашева, которая возглавляет группу дружбы с конгрессом США, многое сделала для того, чтобы отношения в это непростое время между парламентами развивались, подчеркнул председатель ГД.

И в ходе нынешней поездки депутат собиралась обсуждать с американскими коллегами развитие ситуации в сфере двусторонних отношений.

- Как оказалось, с такими добрыми намерениями можно попасть в ситуацию, из которой хорошо, что вот так вот она выбралась. К чему эти допросы? - недоумевает Володин. - И почему в этой ситуации присутствовало ФБР? На эти вопросы мы хотели бы получить ответ, в том числе с ее участием.

Если потребуется, Госдума сделает соответствующие выводы, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, подчеркнул он.

В нижней палате парламента собираются предпринять все возможное, чтобы подобные действия получали осуждение не только с российской стороны, но и со стороны других стран, других парламентов.

- Считаем это циничной провокацией, - резюмировал спикер. Он добавил, что в Госдуме ожидают возвращения Юмашевой в Москву 8 октября.

Ранее ситуацию прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который сделал вывод, что "американские спецслужбы творят что хотят, не взирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях". Он рекомендовал конгрессменам и президенту США Дональду Трампу дистанцироваться от этой провокации, которая "дополнительно отравляет и без того затхлую атмосферу двусторонних отношений".