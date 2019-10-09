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09.10.2019 15:03
Рубрика: Легковые авто

"Эффект Tesla": как купить Mercedes по цене Toyota Camry

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Американская холдинговая компания Capital One, проведя исследование рынка продаж премиальных автомобилей, рассказала о новом явлении, которое называется "эффект Tesla". В двух словах: раньше люди стремились купить Mercedes-Benz, Audi и BMW, но теперь посматривают в сторону Tesla, что ведёт к снижению стоимости первых.

Согласно отчёту Capital One, BMW 320i 2018 года выпуска потерял почти 20% своей стоимости. Другой пример: трёхлетний Mercedes-Benz B-Class только за один год подешевел с 18 500 до 13 250 долларов - почти на 30%. В Capital One с иронией отметили, что "эффект Tesla" сыграет на руку покупателям б/у автомобилей и позволит купить Mercedes или BMW по цене Toyota Camry.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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В компании прогнозируют, что в скором времени "эффект" коснётся и других автомобилей, не относящихся к премиум-классу. Усилит всё это понятие роскоши, которое меняется не без помощи электрокаров Tesla: если раньше мерилом роскоши служили, к примеру, кожаная отделка и кресла с функцией массажа, то теперь - доступность технологий.

"В отличие от известных моделей, считающихся премиальными, почти каждая Tesla Model 3 оснащена комплексом автопилота, который позволяет машине самостоятельно перестраиваться, выезжать из гаража, подъезжать к владельцу на парковке. Роскошь в интерпретации Tesla заключается в возможностях автомобиля избавить человека от самых скучных аспектов вождения", - сообщили в Capital One.

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#Toyota #BMW #Mercedes-Benz #Tesla