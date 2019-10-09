Президенты России и Турции продолжили обсуждение сирийской тематики в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе Реджепа Тайипа Эрдогана.

В том числе обсуждение шло с учетом договоренностей, достигнутых в сентябре в Анкаре на встрече лидеров России, Турции и Ирана.

"В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса", - сообщили в пресс-службе Кремля.

И Путин, и Эрдоган отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета.

Также лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и условились о дальнейших контактах на различных уровнях.