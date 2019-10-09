Фонд Навального внесли в список иностранных агентов

В юридическом ведомстве пояснили, что некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" включили в список иноагентов 9 октября на основании федерального закона "О некоммерческих организациях". Причина такого решения - выявленные в ходе текущего контроля за деятельностью организации признаки соответствия признакам НКО. Какие именно, в Минюсте не уточнили. Сообщили лишь, что проверку провело Главное управление Минюста РФ по Москве.

Включение в этот реестр не запрещает деятельность организаций, но накладывает на них некоторые обязательства. НКО-иноагенты должны раз в полгода представлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов. Раз в 3 месяца - документы о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества. Ежегодно - проходить аудиторское заключение. Также раз в полгода они должны размещать в интернете или предоставлять в СМИ отчет о своей деятельности.

Согласно информации с сайта ФБК, Фонд борьбы с коррупцией - единственная в России некоммерческая организация, занимающаяся расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений.

Фонд создан Алексеем Навальным в 2011 году. Единственным источником финансирования, по данным самого ФБК, являются пожертвования сторонников. В штате фонда работает около 30 человек.

Напомним, в феврале текущего года Минюст с разницей в один день добавил в список иноагентов фонд "В защиту прав заключенных" и движение "За права человека", которое возглавляет известный правозащитник Лев Пономарев.