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09.10.2019 12:38
Рубрика: Происшествия

Фонд Навального внесли в список иностранных агентов

Текст: Иван Петров
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом в среду сообщает пресс-служба Минюста.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В юридическом ведомстве пояснили, что некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" включили в список иноагентов 9 октября на основании федерального закона "О некоммерческих организациях". Причина такого решения - выявленные в ходе текущего контроля за деятельностью организации признаки соответствия признакам НКО. Какие именно, в Минюсте не уточнили. Сообщили лишь, что проверку провело Главное управление Минюста РФ по Москве.

Включение в этот реестр не запрещает деятельность организаций, но накладывает на них некоторые обязательства. НКО-иноагенты должны раз в полгода представлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов. Раз в 3 месяца - документы о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества. Ежегодно - проходить аудиторское заключение. Также раз в полгода они должны размещать в интернете или предоставлять в СМИ отчет о своей деятельности.

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Согласно информации с сайта ФБК, Фонд борьбы с коррупцией - единственная в России некоммерческая организация, занимающаяся расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений.

Фонд создан Алексеем Навальным в 2011 году. Единственным источником финансирования, по данным самого ФБК, являются пожертвования сторонников. В штате фонда работает около 30 человек.

Напомним, в феврале текущего года Минюст с разницей в один день добавил в список иноагентов фонд "В защиту прав заключенных" и движение "За права человека", которое возглавляет известный правозащитник Лев Пономарев.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Минюст
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