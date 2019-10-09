Опубликовано оперативное видео масштабной спецоперации, которую провела ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и Федеральной службой финансового мониторинга России против финансистов международных террористических организаций.

Задержания и обыски проходили сразу в нескольких регионах страны - на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области. Судя по кадрам оперативного видео, один из задержанных - непосредственный организатор перечисления денег террористам - ему зачитывают обвинение по переводу 6 млн рублей членам запрещенной международной террористической организации в Сирию.

Как сообщили обозревателю "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в ходе операции силовых ведомств была пресечена деятельность группы российских граждан, которые организовали финансирование деятельности запрещенных на территории РФ международных террористических организаций "Имарат Кавказ" и "Исламское государство".

"Под видом благотворительности ими было собрано более 6 миллионов рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике", - отметили в ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, в эту тайную организацию было вовлечено более ста сторонников идеи установления "Всемирного Халифата". Среди них в том числе участники вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, которое было спланировано Шамилем Басаевым.

Как отметили в ФСБ, конспиративный центр управления финансированием терроризма находился на территории Кабардино-Балкарии, а отчеты о проделанной работе направлялись кураторам за рубеж. Для задержания подозреваемых на территории республики вводился режим контртеррористической операции. В результате было задержано два человека, у них изъята литература, внесенная в Федеральный список экстремистских материалов, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные в размере 6 тысяч долларов США и отчетные документы по перечислениям денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.