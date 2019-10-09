Косачев: Ситуацию в Сирии военными операциями не решить

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил сомнение в том, что операция Турции на севере Сирии улучшит ситуацию в арабской республике.

"Судя по сообщениям СМИ, обещанное 5 октября президентом Турции Эрдоганом наступление на севере Сирии к востоку от Евфрата действительно началось.Не думаю, что действия турецкой стороны окажут позитивное воздействие на ситуацию в регионе и непосредственно в Сирии", - сказал он "Интерфаксу". Сенатор также обратил внимание, что Анкара не согласовывала свои действия с властями Сирии.

Кроме того, операция Турции выходит за рамки согласованного с США плана создания там зоны безопасности. "И Вашингтон уже заявил в понедельник, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии", - напомнил сенатор.

Константин Косачев считает, что "накопившиеся озабоченности могут быть сняты не военными операциями, а налаживанием прочного мира в суверенной и территориально целостной Сирии". Для этого, по его мнению, в первую очередь нужен диалог между Дамаском и курдскими общинами на границе с Турцией". Россия готова "всецело способствовать этому диалогу, чтобы избежать эскалации конфликта в этом районе", добавил сенатор.