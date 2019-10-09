Кто и как в Беларуси и России ведет учет дронам?

Две недели назад в России вступило в силу постановление правительства РФ "об утверждении Правил учета беспилотных гражданских судов". Если коротко, то таким судном является любой дрон, квадрокоптер или вертолет с электронным пультом управления, вес которого находится в диапазоне 250 г - 30 кг.

Прочитав это, я взвесил дома небольшой игрушечный вертолетик стоимостью 700 рублей, который покупал для внучки и который мы периодически пускали летать по квартире. Вес его равнялся, увы, 300 граммам. Все, подумал я, это уже не летающая игрушка, а "воздушное судно", подпадающее под все ограничения, указанные в правительственном постановлении. Теперь я в течение 30 дней обязан поставить игрушку на учет в Росавиации, если, конечно, внучке вздумается запускать вертолетик на улице.

...Любопытно, что первые беспилотники появились в Европе еще в 1935 году. Тогда же их окрестили в шутку английским словом drone, которое на русский переводится как "жужжание шмеля". Слово прижилось, причем во всех странах.

Что могут эти летающие роботы? В принципе, все что угодно. Недавно прочитал, что в одной китайской провинции их используют для тренировок тигров, которые, охотясь за летающей игрушкой, поддерживают свою физическую форму. А, например, в Московском авиационном институте студенты работают над программой поиска с помощью дронов заблудившихся в лесу людей. Беспилотники сегодня активно используют военные и телевизионщики, с их помощью ученые переносят в недоступные места свои датчики и измерители, а совсем недавно москвичи стали свидетелями захватывающего светового шоу с участием тысячи (!) беспилотников. Кстати, с учетом нового закона тех, кто шоу посмотрел, можно поздравить, поскольку теперь все дроны, в сущности, под запретом до их регистрации, и в будущем организаторам шоу предстоит поставить на учет всю свою тысячу. Закон для всех один, и штрафы за его нарушение для физических лиц достигают двух с половиной тысяч российских рублей, а для юридических - 300 тысяч!

Впрочем, есть и положительный момент - регистрация беспилотника в России бесплатна. В интернет-блогах можно прочитать о трудностях, с которыми при проведении этой процедуры сталкиваются владельцы дронов. Но тому есть объяснение: процедура еще не обкатана. По словам юриста Российской ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем "Аэронет" Натальи Лашмановой, предполагалось, что подавать заявление на регистрацию можно будет тремя путями: онлайн через портал Госуслуг, в электронном виде напрямую в Росавиацию или отправить по почте. К сожалению, пока для всей страны действует один только вариант - почтовый.

Сколько же предстоит зарегистрировать летательных аппаратов? Точного ответа нет, поскольку до сего времени никакого учета беспилотников никем не велось. В интернете приводятся разные цифры, основанные преимущественно на продажах. По приблизительным прикидкам, зарегистрировать придется свыше миллиона беспилотников. На эту процедуру после получения заявления от собственника дрона регламентом отведено всего 10 дней.

- Тут еще очень важно помнить вот что, - обратили наше внимание в "Аэронете". - Многие путают регистрацию дронов и получение разрешения на полет. А это две совершенно разные процедуры. И если даже вы зарегистрировали свой аппарат, это не значит, что его тут же можно запускать в воздух. Нет. Получив регистрационный номер и нанеся его на дрон, вы обязаны получить также разрешение на конкретный полет. И это правило действует на всей территории России - и в городе, и в глухой сибирской тайге. За невыполнение его штраф гораздо серьезнее: для физических лиц он достигает 50 тысяч российских рублей!

Несмотря на все бюрократические препоны, владельцы беспилотников сходятся во мнении, что регистрация и разрешение на полеты необходимы, поскольку на слуху масса примеров, когда дроны использовались отнюдь не в добрых целях. Вспомнить хотя бы недавний теракт на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии. Впрочем, это экстремальный случай, а как вам понравится дрон, зависший напротив вашего окна и снимающий на камеру все, что происходит в вашей квартире? А потом вдруг эту съемку вы обнаруживаете в интернете? Известны и случаи столкновения дронов с самолетами, что чревато вообще тяжелейшими последствиями.

Но вернемся к регистрации. По словам Натальи Лашмановой, о любых изменениях в сведениях, которые владелец дрона изначально указал при постановке на учет, он также обязан будет сообщить в Росавиацию. Это касается изменений сведений о владельце и технических характеристик дрона, утери его или хищения. Для регистрации вам потребуется прислать фото дрона. Оно должно быть обязательно цветным на светлом однотонном фоне.

И в России, и в Беларуси запуски беспилотников без разрешения властей наказываются серьезными штрафами

- Вы также обязаны подать заявление о снятии с учета беспилотника в случае его гибели, - говорят в "Аэронете". - Только тогда его учетный номер становится недействительным.

К слову, регистрация дрона бесплатна, а самый дешевый квадрокоптер в России можно купить в среднем за 3000 российских рублей. Цена самого дорогого, китайского Ehang-184, начинается от... 11 миллионов рублей - это мощный аппарат весом 100 кг с восемью двигателями общей мощностью 204 л. с.

Самый дешевый квадрокоптер можно купить в среднем за 3000 российских рублей. Фото: Сергей Куксин

А как в Беларуси?

В прошлом году в Беларуси было зафиксировано более полусотни нарушений порядка использования воздушного пространства. Это вдвое больше, чем в 2017-м. Почти половина из них - с беспилотниками. По белорусскому законодательству нарушение правил использования воздушного пространства и авиамоделей может повлечь административную ответственность от предупреждения или штрафа до 20 базовых величин, а для юрлица - до 50 базовых. Если повторно в течение года - это уже штраф от 10 до 50 базовых величин для физического лица и от 20 до 100 базовых для юридического.

В Воздушном кодексе Беларуси сказано, что под авиамоделью следует понимать летательный аппарат без человека на борту, управление полетом которого возможно только при условии визуального контакта с ним, а также неуправляемый свободнолетающий аппарат. К беспилотному летательному аппарату относят воздушное судно, предназначенное для выполнения полета без экипажа на борту.

Новой редакцией ВК введена обязательная сертификация дронов массой от 7 кг. Для авиамоделей тяжелее 0,5 килограмма обязательна маркировка. Должны быть указаны сведения о владельце авиамодели: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства физлица (индивидуального предпринимателя) или наименование юридического лица и его место нахождения. Маркировка может быть заменена специальным обозначением в соответствии с требованиями Международной авиационной федерации, если техника применяется на спортивных соревнованиях. Летать разрешается вне зон, запрещенных для полетов, а также не выше 100 метров от земли или водной поверхности. Эта информация содержится в Правилах использования авиамоделей в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров № 636. Есть и другие документы, регулирующие порядок использования беспилотников, в том числе авиамоделей.

Также с недавнего времени военнослужащие (сотрудники) воинских формирований и органов внутренних дел, работники военизированной охраны получили право перехватывать беспилотные летательные аппараты и авиамодели за полеты в запрещенных местах. Это предусмотрено Указом № 215 "О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов". Документ предоставляет дополнительные полномочия для обеспечения общественной и промышленной безопасности, дает возможность эффективно применять силы и средства по охране объектов. Уполномоченные должностные лица получили право при реальной угрозе использовать оружие и техсредства для пресечения полетов беспилотников-нарушителей - от перехвата радиосигнала до их уничтожения.

КСТАТИ

Перечень зон, запрещенных для полетов беспилотных летательных аппаратов (авиамоделей), размещен на Публичной кадастровой карте, она доступна в интернете. Самая большая из таких зон - приграничная территория Беларуси с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, занимает площадь более 8,5 тыс. кв. километров. Авиамоделям также запрещено летать над аэропортами, аэродромами, военными частями, некоторыми объектами в крупных городах и т. д.