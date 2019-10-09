ЛНР обвинила Киев в срыве разведения сил в Донбассе

Разведение войск в Донбассе снова было сорвано по вине Киева. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Луганской народной республики.

ЛНР выполнила свои обязательства и выпустила в 12:00 белую ракету, которая должна была стать сигналом к началу отвода вооружений.

"К сожалению, ответной белой ракеты с украинской стороны не последовало", - отмечается в заявлении.

При этом в ЛНР уверены, что Киев рано или поздно будет вынужден подчиниться требованиям Минских соглашений.

В среду, 8 октября, Донецкая народная республика предоставила непосредственные доказательства, что представители Киева ведут обстрел их территории с помощью снарядов, стоящих на вооружении стран НАТО.

Представитель народной милиции ДНР Олег Никитин показал журналисту мину 60-миллиметрового калибра - известно, что такие производятся в Хорватии, а также в Македонии.