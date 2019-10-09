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09.10.2019 12:13
Рубрика: Экономика

Максим Акимов возглавил совет директоров "Почты России"

Вице-премьер Максим Акимов стал председателем совета директоров "Почты России". Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Назначить члена совета директоров акционерного общества "Почта России" Акимова М.А. председателем совета директоров", - говорится в документе.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Также в нем отмечается, что совет директоров "Почты России" назначается на срок не более пяти лет.

1 октября "Почта России" завершила масштабный процесс реорганизации и стала акционерным обществом со стопроцентным участием государства. В планах почты - дальнейшее расширение сервисов и повышение качества обслуживания клиентов.

Закон о преобразовании почтового предприятия из ФГУП в АО был подписан президентом Владимиром Путиным 29 июня 2018 года. 20 сентября 2019-го Дмитрий Медведев утвердил устав нового предприятия.

Экономика Отрасли Связь Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры Компании Связь Почта России
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