Максим Акимов возглавил совет директоров "Почты России"

Вице-премьер Максим Акимов стал председателем совета директоров "Почты России". Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Назначить члена совета директоров акционерного общества "Почта России" Акимова М.А. председателем совета директоров", - говорится в документе.

Также в нем отмечается, что совет директоров "Почты России" назначается на срок не более пяти лет.

1 октября "Почта России" завершила масштабный процесс реорганизации и стала акционерным обществом со стопроцентным участием государства. В планах почты - дальнейшее расширение сервисов и повышение качества обслуживания клиентов.

Закон о преобразовании почтового предприятия из ФГУП в АО был подписан президентом Владимиром Путиным 29 июня 2018 года. 20 сентября 2019-го Дмитрий Медведев утвердил устав нового предприятия.