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09.10.2019 15:33
Рубрика: Власть

Матвиенко: Постоянные комитеты ООН можно перевести из США в Европу

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что постоянные комитеты ООН могут быть переведены в Европу, если США продолжат применять санкции к национальным делегациям.
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Фото: Роман Махмутов/РИА Новости Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Фото: Роман Махмутов/РИА Новости
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Фото: Роман Махмутов/РИА Новости

Ранее десять членов российской делегации, в том числе главы комитетов Совфеда и Госдумы по международным делам Константин Косачев и Леонид Слуцкий, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН, а также в заседании ее первого комитета в Нью-Йорке.

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Матвиенко назвала это вопиющим нарушением международного права со стороны США. "Сорвано заседание двух важнейших комитетов ООН в силу того, что не было кворума",- заявила она журналистам.

Если ООН не получит гарантий со стороны США об участии всех без исключения делегаций в своих мероприятиях, "нужно переносить (их) на другие площадки", считает Матвиенко.

Такими площадками, по ее мнению, могут стать Австрия и Швейцария, которые всегда выполняют гарантии по обеспечению визами национальных делегаций других стран для участия в международных мероприятиях. Глава Совфеда полагает, что эту инициативу поддержат в других странах.

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