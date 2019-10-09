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09.10.2019 16:31
Рубрика: Происшествия

Минюст: ФБК внесли в реестр иноагентов после получения траншей из Испании и США

Текст: Иван Петров
Министерство юстиции прежде чем внести "Фонд борьбы с коррупцией" в реестр иностранных агентов получило необходимые доказательства иностранного финансирования основанной Алексеем Навальным некоммерческой организации. Об этом в среду журналистам рассказал исполняющий обязанности директора департамента по делам некоммерческих организаций министерства юстиции Владимир Титов.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

По его словам, после публикаций в СМИ главное управление Минюста по Москве установило что ФБК "фактически имеет все признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента". "Это занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования прежде всего", - цитирует Титова ТАСС.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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По его словам, только в 2019 году организацией были получены из-за рубежа средства в рублевом эквиваленте составившие около 140 тысяч. "Получены два транша из Испании и один из США. То есть две составляющие - занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования - налицо. После этого организация и была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов", - пояснил представитель Минюста.

Он еще раз подчеркнул, что вся необходимая доказательственная база имеется на руках. "Это текущая наша работа, в ходе которой и были установлены такие факты. Если мы заявляем о чем-то, значит, имеем основания на то. И мы готовы в суде ответить", - заключил Титов.

Сегодня стало известно, что Минюст включил созданный в 2011 году блогером Алексеем Навальным фонд в реестр иноагентов.

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