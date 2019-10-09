Минск заинтересован в скорейшем решении визового вопроса с ЕС

Премьер дал понять своему собеседнику, что РБ не стремится "к членству в ЕС, но заинтересована в выстраивании сотрудничества по целому ряду направлений. Нам необходимо устранить барьеры, которые остались, и переходить к развитию торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, расширять отраслевое сотрудничество, контакты между представителями бизнеса".

Кроме того, Сергей Румас обратил внимание на необходимость совершенствования существующей договорно-правовой базы. В частности, уточнил он, между сторонами до сих пор нет базового соглашения о взаимодействии.

Что же касается соглашения об упрощении визового режима, то глава правительства напомнил, что республика завершила все внутренние процедуры, предшествующие подписанию документа. "Рассчитываем, что ЕС также в ближайшее время завершит эти процедуры", - добавил он.

Заинтересованы в белорусской столице и в налаживании конструктивного взаимодействия с членами Европейской комиссии нового созыва, которая должна быть сформирована к 1 ноября, подчеркнул премьер, высказав предположение, что представительство ЕС в Минске могло бы этому поспособствовать.

В свою очередь Дирк Шубель рассказал, что по предыдущей работе знаком с Беларусью, участвовал в переговорах по подготовке соглашения о приоритетах партнерства. "Надеюсь, что мы сможем решить вопросы, которые еще не сняты, и выйти на подписание документа, чтобы двигаться вперед по новому соглашению", - резюмировал он.