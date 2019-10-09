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09.10.2019 15:56
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции

Мосгорсуд признал законным приговор участнику несанкционированной акции Кириллу Жукову, получившему три года колонии за удар по шлему росгвардейца.

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"Суд постановил: приговор Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказала судья Елена Лаврова, слова которой приводит РИА Новости.

Согласно приговору, Жуков ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, причинив ему физическую боль. Вину Кирилл Жуков в ходе судебного процесса не признал.

Напомним, что сегодня суд постановил смягчить до двух лет колонии наказание другому участнику несогласованной с властями акции Ивану Подкопаеву. Он распылил газ из баллончика в сторону росгвардейцев и признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Митинги и шествия
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