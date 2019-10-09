На БелАЭС готовятся к физическому пуску первого реактора

Чуть больше трех месяцев остается до физического пуска первого энергоблока Белорусской АЭС в Гродненской области, который, по уточненным данным, намечен на январь будущего года. Эту информацию озвучил 9 октября генеральный директор первенца ядерной энергетики РБ Михаил Филимонов во время пресс-тура на объект в Островце зарубежных СМИ.

"Мы сейчас находимся на этапе согласованного графика готовности к циркпромывке. Впереди - физический пуск, который ожидается в районе января, конкретная дата будет зависеть от пусковых операций. Дальше включение в сеть", - перечислил график работ Михаил Филимонов, слова которого приводит БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о сроках завоза ядерного топлива на первом блоке, гендиректор станции пояснил: "К концу 2019 года мы планируем выйти на этот этап".

Директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Василий Полюхович добавил, что конкретная дата физического пуска будет зависеть от сроков завоза ядерного топлива и его приемки на станции. "Мы не гонимся за сроками любой ценой. Безопасность - в первую очередь", - подчеркнул он.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ).