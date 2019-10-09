В мире
09.10.2019 17:40
Текст: Юрий Сизов

На БелАЭС готовятся к физическому пуску первого реактора

Чуть больше трех месяцев остается до физического пуска первого энергоблока Белорусской АЭС в Гродненской области, который, по уточненным данным, намечен на январь будущего года. Эту информацию озвучил 9 октября генеральный директор первенца ядерной энергетики РБ Михаил Филимонов во время пресс-тура на объект в Островце зарубежных СМИ.

"Мы сейчас находимся на этапе согласованного графика готовности к циркпромывке. Впереди - физический пуск, который ожидается в районе января, конкретная дата будет зависеть от пусковых операций. Дальше включение в сеть", - перечислил график работ Михаил Филимонов, слова которого приводит БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о сроках завоза ядерного топлива на первом блоке, гендиректор станции пояснил: "К концу 2019 года мы планируем выйти на этот этап".

Фото: Екатерина Ясакова
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Директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Василий Полюхович добавил, что конкретная дата физического пуска будет зависеть от сроков завоза ядерного топлива и его приемки на станции. "Мы не гонимся за сроками любой ценой. Безопасность - в первую очередь", - подчеркнул он.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ).

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