Как Белорусская АЭС готовится к пуску

Крупнейшая союзная стройка близится к финишу. Этот объект, расположенный в двадцати километрах от города Островец, в тесном взаимодействии возводят тысячи строителей из двух наших стран. Напомним: решение о строительстве Белорусской АЭС было принято еще в 2008 году. Она имеет два российских реактора ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию к концу этого года, второй - в 2020-м. Генеральный подрядчик - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".

Решение о строительстве Белорусской АЭС было принято еще в 2008 году. Она имеет два российских реактора. Фото: БЕЛТА

На днях прошли переговоры Премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Перед этим глава "Росатома" побывал на объекте, заслушал отчеты руководителей предприятий госкорпорации о ходе работ. Общий вывод Алексея Лихачева таков:

- Первый блок находится в высшей степени технической готовности. По нашим оценкам, это 97 процентов реализации проекта. Сегодня мы в принципе с точностью до дней можем расписать все события и действия, включая физический пуск, подключение к сети, выход на 100-процентную мощность, взяв за основу Ленинградскую, Нововоронежскую станции аналогичного типа. Мы очень хорошо представляем до деталей все, что будет происходить в ближайшие месяцы, недели, дни и даже часы. При этом напряжение сил и концентрация наших ресурсов на первом блоке ни в коем случае не должны поставить под сомнение темпы и качество работы на втором блоке Белорусской АЭС.

Меры безопасности атомного объекта - беспрецедентные. Есть и надежная защита от дронов

Ситуацию конкретизирует замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, курирующий строительство АЭС:

- На первом энергоблоке мы находимся в активной стадии пусконаладочных работ, практически вышли на предпусковые операции. Персонал станции уже задействован в режиме действующей станции. Также провели гидроиспытания оборудования первого и второго контуров. Что касается второго блока, то активно монтируется основное технологическое оборудование. Мы также готовимся к этапу подачи напряжения на собственные нужды, чтобы можно было проводить индивидуальное опробование смонтированного оборудования.

Как известно, строительство АЭС идет за счет российского кредита. Своевременно ли выделяются средства?

На строительстве АЭС работают и российско-белорусские студенческие бригады. Фото: Виталий Пивоварчик

- Проблем с финансированием объекта нет и не ожидается, - заверил Михаил Михадюк. - Финансированием мы обеспечены вплоть до ввода двух блоков. Никаких препятствий для этого нет.

Еще один принципиальный вопрос - кадры. Это важнейший аспект безопасности. Мало того что к энергоблоку будут допущены только многократно проверенные специалисты. Они должны еще сработаться друг с другом и с оборудованием, сдать многочисленные экзамены в учебно-тренировочном центре, где установлен аналог пульта управления АЭС. Сделано все это должно быть задолго до пуска станции - таково требование МАГАТЭ. Как с этим?

- Первый энергоблок кадрами полностью укомплектован, - сообщил Михаил Михадюк. - Что касается второго, то персонал на ключевые должности подобран и проходит обучение. У нас есть программа набора по тем специальностям, которые не требуют длительной подготовки, и в первом квартале 2020 года мы практически завершим набор.

Строящаяся АЭС - объект во всех смыслах союзный. И пользу он принесет обеим странам

И в целом контроль за безопасностью самый строгий. "Тут никаких компромиссов быть не может", - заверил Алексей Лихачев. Арбитром выступает МАГАТЭ. За год в Островце побывали три миссии, недавно завершилась очередная, длившаяся восемнадцать дней. Как и раньше, общая оценка высокая. А в первом квартале 2020 года АЭС посетит миссия МАГАТЭ по комплексной оценке инфраструктуры ядерной энергетики. Это станет главным экзаменом выполнения национальной ядерно-энергетической программы. Будет оцениваться и готовность Беларуси к эксплуатации станции по всему комплексу ядерной инфраструктуры, а это девятнадцать направлений.

Входит ли сюда защита от дронов, наделавших недавно столько переполоха в Саудовской Аравии? "Вопрос решен на высоком уровне, - проинформировал замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, отвечающий в правительстве за строительство АЭС. - Требования белорусского законодательства в этом плане даже выше, чем в России и других странах. Приняты документы о мерах безопасности атомного объекта. Над этим мы работаем с соответствующими службами..."

Тесно сотрудничают в вопросах безопасности атомной электростанции и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России и Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси. Миссии Ростехнадзора смогут присутствовать на БелАЭС и оказывать экспертную поддержку на определенных этапах атомного проекта. Это вполне соответствует духу и букве соглашения о сотрудничестве между МЧС Беларуси и Ростехнадзором, подписанного в 2013 году.

Так что строящаяся АЭС - объект во всех смыслах белорусско-российский, союзный. И пользу он принесет обеим странам. Тут и загрузка высокотехнологичных предприятий заказами на оборудование, и пополнение общей энергосистемы относительно недорогой и экологически чистой энергией. Возрастет ее экспорт в страны Европы. Беларусь сможет высвободить на другие цели несколько миллиардов кубометров природного газа, поступающего из России.