Как Белорусская АЭС готовится к пуску

На днях прошли переговоры Премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.
Перед этим глава "Росатома" побывал на объекте, заслушал отчеты руководителей предприятий госкорпорации о ходе работ. Общий вывод Алексея Лихачева таков:
- Первый блок находится в высшей степени технической готовности. По нашим оценкам, это 97 процентов реализации проекта. Сегодня мы в принципе с точностью до дней можем расписать все события и действия, включая физический пуск, подключение к сети, выход на 100-процентную мощность, взяв за основу Ленинградскую, Нововоронежскую станции аналогичного типа. Мы очень хорошо представляем до деталей все, что будет происходить в ближайшие месяцы, недели, дни и даже часы. При этом напряжение сил и концентрация наших ресурсов на первом блоке ни в коем случае не должны поставить под сомнение темпы и качество работы на втором блоке Белорусской АЭС.
Ситуацию конкретизирует замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, курирующий строительство АЭС:
- На первом энергоблоке мы находимся в активной стадии пусконаладочных работ, практически вышли на предпусковые операции. Персонал станции уже задействован в режиме действующей станции. Также провели гидроиспытания оборудования первого и второго контуров. Что касается второго блока, то активно монтируется основное технологическое оборудование. Мы также готовимся к этапу подачи напряжения на собственные нужды, чтобы можно было проводить индивидуальное опробование смонтированного оборудования.
Как известно, строительство АЭС идет за счет российского кредита. Своевременно ли выделяются средства?
- Проблем с финансированием объекта нет и не ожидается, - заверил Михаил Михадюк. - Финансированием мы обеспечены вплоть до ввода двух блоков. Никаких препятствий для этого нет.
Еще один принципиальный вопрос - кадры. Это важнейший аспект безопасности. Мало того что к энергоблоку будут допущены только многократно проверенные специалисты. Они должны еще сработаться друг с другом и с оборудованием, сдать многочисленные экзамены в учебно-тренировочном центре, где установлен аналог пульта управления АЭС. Сделано все это должно быть задолго до пуска станции - таково требование МАГАТЭ. Как с этим?
- Первый энергоблок кадрами полностью укомплектован, - сообщил Михаил Михадюк. - Что касается второго, то персонал на ключевые должности подобран и проходит обучение. У нас есть программа набора по тем специальностям, которые не требуют длительной подготовки, и в первом квартале 2020 года мы практически завершим набор.
И в целом контроль за безопасностью самый строгий. "Тут никаких компромиссов быть не может", - заверил Алексей Лихачев. Арбитром выступает МАГАТЭ. За год в Островце побывали три миссии, недавно завершилась очередная, длившаяся восемнадцать дней. Как и раньше, общая оценка высокая. А в первом квартале 2020 года АЭС посетит миссия МАГАТЭ по комплексной оценке инфраструктуры ядерной энергетики. Это станет главным экзаменом выполнения национальной ядерно-энергетической программы. Будет оцениваться и готовность Беларуси к эксплуатации станции по всему комплексу ядерной инфраструктуры, а это девятнадцать направлений.
Входит ли сюда защита от дронов, наделавших недавно столько переполоха в Саудовской Аравии? "Вопрос решен на высоком уровне, - проинформировал замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, отвечающий в правительстве за строительство АЭС. - Требования белорусского законодательства в этом плане даже выше, чем в России и других странах. Приняты документы о мерах безопасности атомного объекта. Над этим мы работаем с соответствующими службами..."
Тесно сотрудничают в вопросах безопасности атомной электростанции и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России и Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси. Миссии Ростехнадзора смогут присутствовать на БелАЭС и оказывать экспертную поддержку на определенных этапах атомного проекта. Это вполне соответствует духу и букве соглашения о сотрудничестве между МЧС Беларуси и Ростехнадзором, подписанного в 2013 году.
Так что строящаяся АЭС - объект во всех смыслах белорусско-российский, союзный. И пользу он принесет обеим странам. Тут и загрузка высокотехнологичных предприятий заказами на оборудование, и пополнение общей энергосистемы относительно недорогой и экологически чистой энергией. Возрастет ее экспорт в страны Европы. Беларусь сможет высвободить на другие цели несколько миллиардов кубометров природного газа, поступающего из России.