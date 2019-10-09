Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют

Как сообщалось ранее, компания Rockstar Games анонсировала выход консольного эксклюзива Red Dead Redemption 2 для ПК.

В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.

Помощь пришла откуда не ждали - в официальном ВК-сообществе AORUS геймерского бренда GIGABYTE появилась инсайдерская утечка всех "железных" спецификаций, необходимых для комфортного геймплея.

Итак, вот они.

Минимальные:

- Процессор: AMD FX 8320 или Intel Core i5 4570

- ОЗУ: 8 GB

- ОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

- Видеокарта: AMD Radeon R7 265 или NVIDIA GeForce GTX 950 2GB

- Место на жестком диске: 100 ГБ

Рекомендуемые:

- Процессор: Ryzen 7 2700 или Intel Core i7-6700K

- ОЗУ: 16 GB

- ОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

- Видеокарта: AMD Radeon Rx 470 или NVIDIA GeForce GTX 1070

- Место на жестком диске: 100 ГБ

Учитывая, что RDR 2 - один из самых красивых и детализированных проектов на современном поколении консолей, многие поклонники серии опасались, что и конфигурация компьютера, способного вытянуть такую картинку, должна быть очень мощной и дорогой.

Но представленные данные выглядят более чем демократичными, и если они подтвердятся, игру вполне можно будет запустить на двух-трехлетнем компьютере со средними характеристиками.

Дело в том, что разработчики из Rockstar Games в свое время знатно наспотыкались на оптимизации GTA IV, а затем здорово набили руку в этом аспекте на GTA V - отсюда и достаточно скромные по нынешним меркам требования к "железу".

Напоследок стоит отметить, что требования все же неофициальные и могут измениться, хотя источник, скорее всего, имеет тесные деловые взаимоотношения с издателем. Поэтому, возможно, "слив" был вполне спланированным.