Никита Нагорный верил в победу России на ЧМ

Судьба золотой медали решалась в заключительном, шестом упражнении командного многоборья - на перекладине. Если в прошлом году россияне уступили китайцам 0, 049 балла, то сейчас опередили их почти на балл - 261,726 против 260,729. Нагорный делал свою комбинацию последним и принес России долгожданное "золото".

Спортсмен признался, что не испытывал никакого давления из-за стартового номера.

- Перед подходом я чувствовал себя спокойно и уверенно, - приводит слова Нагорного официальный сайт Международной федерации гимнастики. - Перед тем как подошел к снаряду, постарался насладиться моментом. Такого уровня ответственности как в спорте не почувствуешь больше нигде.

К титулу чемпиона мира в команде теперь надо привыкнуть.

- Если честно, сложно описать свои эмоции, - отметил Никита. - Наверное, когда я вернусь домой, отдохну, все проанализирую, то пойму, осознаю все значимость этой победы.

Но расслабляться тоже нельзя. Китайцы уже пообещали вернуть титул сильнейшей команды на Олимпиаде в Токио. На это намекнул абсолютный чемпион мира 2017 года китаец Сяо Жотен, который в прошлом году уступил титул в личном многоборье Артуру Далалояну.

- Наше выступление не было идеальным, поэтому мы и остались с "серебром", - сказал Сяо Жотен. - Мы не будем винить кого-то персонально. Это наше командное поражение. Но у нас есть все - стабильность и мастерство, чтобы побеждать. Мы будем тренироваться еще усерднее, чтобы доказать это на следующем турнире.