Nissan отзывает в России почти 162 тысячи автомобилей

Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании, проводимой совместно с ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС". Акция касается 161 957 автомобилей Nissan Tiida и Note, выпущенных c января 2007 года по август 2014 года.

Причиной организации кампании послужила потенциальная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. На дефектных автомобилях в некоторых случаях это может привести с некорректному срабатыванию эйрбега.

Список VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву, опубликован на сайте Росстандарта.

Можно самостоятельно сравнить номер своей машины с представленным списком и понять, попадает ли ваше транспортное средство под сервисную акцию. Уполномоченные представители Nissan в обязательном порядке свяжутся с владельцами потенциально неисправных Tiida и Note.