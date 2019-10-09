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09.10.2019 13:25
Рубрика: Легковые авто

Nissan отзывает в России почти 162 тысячи автомобилей

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании, проводимой совместно с ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС". Акция касается 161 957 автомобилей Nissan Tiida и Note, выпущенных c января 2007 года по август 2014 года.

Фото: Пресс-служба GM
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Причиной организации кампании послужила потенциальная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. На дефектных автомобилях в некоторых случаях это может привести с некорректному срабатыванию эйрбега.

Список VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву, опубликован на сайте Росстандарта.

Можно самостоятельно сравнить номер своей машины с представленным списком и понять, попадает ли ваше транспортное средство под сервисную акцию. Уполномоченные представители Nissan в обязательном порядке свяжутся с владельцами потенциально неисправных Tiida и Note.

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#Nissan