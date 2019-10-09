Опубликовано первое видео наступления турецкой армии в северной Сирии

Через два часа после начала турецкой военной операции "Источник мира", направленной на создание буферной зоны в северной Сирии от Евфрата до иракской границы турецкое новостное агентство Anadolu опубликовало первое видео с места событий.

В настоящее время курдские источники сообщают об авиационных и артиллерийских ударах турецких вооруженных сил по объектам в нескольких населенных пунктах на сирийской территории рядом с турецкой границей. Также есть сведения о стычках между курдским ополчением YPG и турецкими войсками.