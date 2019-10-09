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09.10.2019 17:50
Рубрика: В мире

Опубликовано первое видео наступления турецкой армии в северной Сирии

Текст: Константин Волков

Через два часа после начала турецкой военной операции "Источник мира", направленной на создание буферной зоны в северной Сирии от Евфрата до иракской границы турецкое новостное агентство Anadolu опубликовало первое видео с места событий.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В настоящее время курдские источники сообщают об авиационных и артиллерийских ударах турецких вооруженных сил по объектам в нескольких населенных пунктах на сирийской территории рядом с турецкой границей. Также есть сведения о стычках между курдским ополчением YPG и турецкими войсками.

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