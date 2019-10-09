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Отличная камера и гигантский аккумулятор. Выпущен Redmi 8 за 7300 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
09.10.2019,  
18:20
Фото: Xiaomi/Twitter Фото: Xiaomi/Twitter
Фото: Xiaomi/Twitter

Компания Xiaomi на мероприятии в Индии представила новый бюджетный смартфон уровня чуть выше начального - Redmi 8. От младшей модели, Redmi 8A, его отличают сканер отпечатка пальца, двойная камера и ряд других характеристик.

Redmi 8 получил дисплей с диагональю 6,22 дюйма и разрешением HD+ (1520x720 пикселей), чип Snapdragon 439, 4/6 гигабайт оперативной памяти и 32/64 гигабайта постоянной.

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Фронтальная камера, имеющая разрешение 8 мегапикселей, умещается в каплевидном вырезе в верхней части экрана и поддерживает "разблокировку по лицу". Что касается основной камеры, то она состоит их двух модулей - основного 12-мегапиксельного на базе сенсора Sony IMX363 и сенсора глубины для создания портретов. Особенность камеры - поддержка искусственного интеллекта, распознающего более трех десятков сцен и автоматически подбирающего параметры съемки.

Аккумулятор в Redmi 8 установили мощный - 5000 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки на мощности 18 Вт, зарядка осуществляется через порт USB-C.

Продажи новинки стартуют в Индии уже 12 октября, версия на 4/32 Гб обойдется в 7999 рупий (7300 рублей), на 6/64 Гб - 8999 рупий (8250 рублей).

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