Новости

Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17 03:03
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов 02:58
Трамп: Клинтон стоит вновь вступить в президентскую гонку 02:55
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США 02:17
СМИ узнали, на какой машине новый император Японии поедет на коронацию 01:57
Демократы призвали Помпео и Эспера не выходить из Договора по открытому небу 01:47
Не менее 77 человек в масках задержаны в Гонконге 01:44
Британец выиграл в лотерею рекордную для страны сумму 01:33
Руанда выпустила первые смартфоны "Made in Africa" 01:05
СМИ: США планируют крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу 01:00
Белый дом не будет участвовать в расследовании по импичменту 00:52
"Протон-М" с двумя спутниками отправится в полет с Байконура 00:34
СМИ: ФБР с программами слежки нарушало права американцев 00:18
В Эквадоре из-за массовых беспорядков приостановлена работа парламента 08.10.2019
В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн 08.10.2019
Вашингтон заявил о выводе своих военных с севера Сирии 08.10.2019
Автомобиль сбил велосипедиста во время гонки в Италии 08.10.2019
В Новосибирске после массовой драки возбудили два дела 08.10.2019
В онкоцентре Блохина озвучили размер зарплат врачей 08.10.2019
Трамп проверит сотрудников Белого дома на "детекторе лжи" 08.10.2019
Мосгорсуд отменил платную регистрацию на рейсы лоукостера 08.10.2019
Сенатор прокомментировал законопроект о блокировке мессенджеров и почты 08.10.2019
МИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу 08.10.2019
В МЧС не подтвердили повышение радиационного фона в поезде из Берлина 08.10.2019
Подросток угнал автомобиль каршеринга и разобрал его на запчасти 08.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
09.10.2019 03:03
Рубрика: В мире

Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Неделю назад депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года. В частности, речь идет о вопросе касательно закрытия воздушного пространства на востоке страны.

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
Премьер Малайзии отказался верить выводам ССГ по виновным в крушении MH17

Генеральные штаты Нидерландов одобрили данную инициативу. Депутатский запрос был единогласно поддержан как правящей коалицией, так и оппозиционными партиями. Об этом в своем Twitter написал депутат от Христианско-демократической партии Нидерландов Крис Ван Дам.

Правительство теперь должно рассмотреть, "какие варианты существуют для проведения дальнейшего изучения фактов, и доложить о результатах нижней палате парламента".

Ранее глава МИД Нидерландов Стефан Блок заявил, что такое расследование - непростая задача, однако не стал возражать против рассмотрения возможностей для изучения фактов вокруг данной ситуации.

Напомним, самолет Boeing-777, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины ракетой, выпущенной из установки "Бук". Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

В мире Европа Нидерланды В мире экс-СССР Украина Крушение Boeing под Донецком
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии
Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
Китай выразил США протест в связи с санкциями