Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17

Неделю назад депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года. В частности, речь идет о вопросе касательно закрытия воздушного пространства на востоке страны.

Генеральные штаты Нидерландов одобрили данную инициативу. Депутатский запрос был единогласно поддержан как правящей коалицией, так и оппозиционными партиями. Об этом в своем Twitter написал депутат от Христианско-демократической партии Нидерландов Крис Ван Дам.

Правительство теперь должно рассмотреть, "какие варианты существуют для проведения дальнейшего изучения фактов, и доложить о результатах нижней палате парламента".

Ранее глава МИД Нидерландов Стефан Блок заявил, что такое расследование - непростая задача, однако не стал возражать против рассмотрения возможностей для изучения фактов вокруг данной ситуации.

Напомним, самолет Boeing-777, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины ракетой, выпущенной из установки "Бук". Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.