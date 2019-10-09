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09.10.2019 18:24
Рубрика: Власть

Парламентарии РФ обсудят с турецкими коллегами операцию в Сирии

В Госдуме прокомментировали информацию о начале турецкой операции в Сирии. РФ не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В плоскости парламентской дипломатии будет обсуждаться и нынешняя ситуация.

- Когда кто-либо делает те шаги, с которыми мы не согласны, просто "закрыть дверь" - это значит перестать существовать как фактор влияния на ту ситуацию, с который мы не согласны, - подчеркнул Сл

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Фото: Константин Завражин/РГ
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уцкий.

По его словам, российские парламентарии остаются в партнерских отношениях с турецкими коллегами и в двустороннем формате, и на парламентских площадках.

Говоря в целом о ситуации, он призвал воздержаться от резких прогнозов с учетом того, что "любая военная операция и ее оценки - это дело чрезвычайно тонкое".

Слуцкий также сообщил, что наступление турецкой армии на сирийских курдов будет обсуждаться в конце этой недели на полях конференции по безопасности спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции. В конференции примет участие делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.

- Курдские формирования с сирийской стороны в последнее время, по сути, были в своей деятельности аффилированы с Соединенными Штатами, - добавил глава комитета. - Нам нужно понимать, что любые операции хуже мирных переговоров, поэтому будем об этом говорить в нашей плоскости парламентской дипломатии, в том числе и с турецкими коллегами, с которыми мы увидимся буквально на днях в Стамбуле.

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