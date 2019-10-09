"Протон-М" с двумя спутниками отправится в полет с Байконура

В среду ракета-носитель "Протон-М" осуществит запуск с космодрома Байконур двух зарубежных спутников - европейского телекоммуникационного аппарата Eutelsat-5WB и американского технологического MEV-1.

Старт намечен на 13.18 мск, пишет РИА Новости, ссылаясь на "Роскосмос". Планируется, что спустя 10 минут разгонный блок "Бриз-М" с двумя спутниками отделится от третьей ступени "Протона" на суборбитальной траектории. Отделение спутника Eutelsat-5WB от "Бриза-М" ожидается 10 октября в 4.54 мск, а MEV-1 - в 5.12 мск.

Напомним, старт "Протона" ранее планировался на 30 сентября, но был отложен. Специалисты выявили проблему во взаимодействии российской системы управления разгонного блока с электроникой иностранных космических аппаратов, которые должны быть выведены на орбиту.

Отметим, что в 2019 году это будет уже 19-й российский космический пуск и 4-й для "Протона-М". Он должен стать рекордным по продолжительности выведения спутников - 15 часов 54 минуты.