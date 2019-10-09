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09.10.2019 17:12
Рубрика: Власть

Путин проверил работу по контролю бизнеса

Текст: Кира Латухина
О совершенствовании механизмов контрольно-надзорной деятельности шла речь на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства в Кремле. Кабмин подготовил поправки, чтобы уйти от "одиозных норм".
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

"Мы запустили целую серию мероприятий в сфере контроля и надзора, с целью создать современную систему требований и исключить параллельную работу, дублирование полномочий различных органов", - заявил глава государства. В этом году должен быть запущен специальный сервис - реестр проверок, с целью создать обратную связь между тем, что происходит со стороны государства, и тем, что ощущает бизнес на себе, отметил Владимир Путин и поинтересовался, на какой это все сейчас стадии.

Фото: РИА Новости
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Существует реестр, оператором которого выступает Генпрокуратура, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин. Он работает с середины 2015 года, информация находится в открытом доступе, институт выстроен и эффективен. "Но на данный момент реестр - это только информация со стороны государства, отсутствует обратная связь от самих проверяемых", - констатировал он.

Предприятий малого и среднего бизнеса много, и им требуется больше защиты и поддержки во взаимодействии с государством, продолжил Орешкин. И для этого создан реестр проверок, который заработает на базе портала "Бизнес навигатор". И тогда о нарушении можно будет сообщить в прокуратуру в "один клик", в онлайн-режиме. Заработает он с 15 октября. "Каждый инспектор должен знать, что если идет на нарушение... то с высокой вероятностью его постигнет кара", - предостерег министр.

Оказалось, что в прошлом году 96 процентов составили внеплановые проверки. Но в этом году доля уже снизилась до 80 процентов, рассказал глава "Корпорации МСП" Александр Браверман. С 15 октября предприниматели смогут сообщать в Генпрокуратуру и проверяющие органы сведения о расхождении хода проверки и проверочного листа. Также будет собрана аналитика по основным нарушениям и можно будет издать пошаговые инструкции, как избежать нарушений и не допускать их в дальнейшем. И контрольно-надзорные органы смогут принимать соответствующие кадровые решения.

Фото: iStock
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Еще Браверман обратил внимание президента на то, что внеплановые проверки идут без проверочных листов, и попросил, чтобы такие листы появились и были бы открытыми.

Генпрокурор Юрий Чайка в своем докладе, в частности, заявил: "Мы стараемся максимально автоматизировать процессы, чтобы фактор человеческой ошибки был сведен к минимуму".

Основным докладчиком по теме реформы контрольно-надзорной деятельности стал вице-премьер Константин Чуйченко. "Это не косметический ремонт", - сказал он. Поправки будут внесены осенью в Госдуму. Чуйченко подробно рассказал про все новации. В частности, сообщил о важной инициативе. "Кодекс административных правонарушений предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого это фактически смертный приговор", - сообщил он и пояснил, что готовы поправки, которые позволят уйти от "одиозной нормы". Также будут отменены устаревшие акты, времен СССР.

Еще президент поднял тему конкурса "Цифровой прорыв", поздравив всех победителей. "Финальный 48-часовой хакатон, большой цифровой марафон, кстати, признанный одним из самых больших в мире, собрал свыше трех тысяч человек из 77 регионов", - рассказал вице-премьер Максим Акимов. Было разыграно 22 приза. Денежные призы составили 500 тысяч рублей каждый. Помимо основного приза Фондом содействия инновациям на конкурсной основе отобраны в ходе первого этапа 112 ребят, которые получат гранты на развитие своих проектов и команд.

"Одно из характерных свойств этого соревнования в том, что решались не абстрактные теоретические, а вполне практические задачи, источником которых были запросы либо федеральных органов власти, либо государственных компаний", - заявил Акимов. Предстоит работа по трем направлениям: акселерация проектов, доведение до стадии получения финансирования в одном из институтов развития, содействие внедрению решений, наработанных в ходе конкурса, и поиск возможностей для трудоустройства. Любопытно, что, как рассказал докладчик, "работа по расхвату наиболее талантливых шла в ходе конкурса". Акимов попросил поддержать желание провести конкурс "Цифровой прорыв" под эгидой "Россия - страна возможностей" в 2020 году.

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