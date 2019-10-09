"Активный гражданин" открыл голосование о клеверных развязках на МКАД

Новое голосование открыли на портале "Активный гражданин". Москвичей спрашивают, нужно ли реконструировать клеверные развязки на северо-востоке и юге МКАД.

Согласно данным портала, клеверные развязки на МКАД имели свойство самозапираться: когда блокировался один въезд, практически сразу же "вставали" остальные. За последние годы в Москве реконструировали 16 устаревших развязок такого типа. На их месте появились современные направленные съезды - эстакады и тоннели, которые эффективно справляются с плотным трафиком. После реконструкции пропускная способность развязки увеличивается до 30 процентов.

Пока на МКАД сохраняется несколько проблемных участков: развязки на пересечениях с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также с улицы Липецкая. Их планируется заменить современными эстакадами и тоннелями, которые увеличивают пропускную способность дороги.

Москвичей просят ответить на пять вопросов: поддерживают ли они идею реконструкции клеверных развязок; каким видом транспорта пользуется респондент; как часто бывают в районах, где планируются новые развязки с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также с ул. Липецкая. И два вопроса определят, будут ли голосующие пользоваться новыми развязками на МКАД и что они думают о транспортной ситуации после реконструкции.

Чтобы москвичам было проще сориентироваться в месте нахождения будущих развязок, к опросу предлагаются схемы нынешней ситуации, проекты реконструкции развязок и прочее.