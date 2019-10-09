Блогеры сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

Видеоблогеры решили сравнить цены на основные продукты питания в Саратове и Киеве. Съемки проходили в течение недели в магазинах одной сети, передает РИА Новости.

В итоге блогеры пришли к выводу, что выгоднее покупать в российских магазинах. Так, килограмм картофеля в РФ стоит от 14 гривен (почти 39 рублей), в России - 12 рублей.

Цена килограмма риса в Саратове начинается от 59 рублей, а в Киеве - от 21 гривны (около 55 рублей). Макароны в российском городе стоят от 50 рублей, а в украинском - 42 гривны (111 рублей).

В начале сентября сообщалось, что потребительские цены в России снизились четвертый раз за год. Больше всего подешевели овощи - в среднем 3,2 процента.

Так, лук репчатый упал в цене на 7,7 процента, морковь - на 6,7 процента, картофель - на 6,2 процента, помидоры - на 5,8 процента.