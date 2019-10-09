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09.10.2019 08:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

DJ Smash простил избивших его пермяков

Текст: Алексей Трапезников

Известный музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) разместил в своем Instagram видеоролик, в котором он говорит об умении быть великодушным и уметь прощать.

Фото: depositphotos.com
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- Я хочу совершить великодушный поступок и простить тех двух персон, которые совершили неправильный поступок в прошлом году. Они полностью свободны, - заявил DJ Smash.

Известный музыкант имел в виду избивших его в прошлом году в одном из ночных клубов Перми экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и промоутера Сергея Ванкевича. Во время драки Андрей Ширман получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Каждого из нападавших суд приговорил к двум годам колонии-поселения. В октябре этого года суд смягчил приговор Сергею Ванкевичу: отбытие срока в колонии-поселения было ему заменено на ограничение свободы.

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