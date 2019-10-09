В этом году в республике впервые 100 лучших молодых сельских учителей получат гранты в размере 600 тысяч рублей. Таким способом власти пытаются повысить престиж профессии педагога и привлечь специалистов на работу в районы. Задел хороший, однако, по мнению самого учительского сообщества, это не решит проблемы: ею надо заниматься комплексно, начиная с жилья и заканчивая инфраструктурой села.

Грант на учительство

По словам и.о. министра образования Башкирии Айбулата Хажина, в школах республики сегодня не хватает около 1,5 тысячи педагогов. Свободных вакансий к началу учебного года осталось около 300. Дело в том, что во многих образовательных организациях один учитель работает на несколько ставок и ведет разнопрофильные предметы. К примеру, физрук, пройдя переподготовку, преподает физику. Но можно ли говорить о качестве - большой вопрос.

- Средняя нагрузка на педагога в стране 1,3 ставки, а у нас в регионе - 1,44. Это очень много. Проблему нужно решать за счет молодых специалистов, - уверен Айбулат Хажин.

Однако выпускники педагогических вузов и колледжей не спешат ехать работать в деревню. Да и тех, кто все же решился на это, тоже нужно удержать. Таким якорем, по мнению чиновников, должен стать грант в размере 600 тысяч рублей по программе "Сельский учитель".

На него может претендовать молодой педагог в возрасте до 35 лет со стажем работы в сельских школах не менее двух лет. Важный момент: после вручения гранта получатель обязан десять лет проработать в селе либо вернуть деньги. В нынешнем году на эту помощь претендуют 190 учителей.

Не в деньгах счастье?

Корреспондент "РГ" пообщался с претендентами и выяснил, куда они планируют потратить деньги. Большинство хотят решить жилищный и транспортный вопросы.

- К сожалению, педагогам приходится на общих основаниях по три года стоять в очереди на пиломатериалы для строительства дома. Надо как-то урегулировать этот вопрос. Лично мне повезло: есть дом. Вот только от нашего села Исмакаево до Верхнего Авзяна, где находится больница, 25 километров. Скорую помощь не дождешься, а у меня дети. Надеюсь, выиграть грант и купить новую машину, - поделился наболевшим молодой преподаватель математики из Белорецкого района Ришат Юсупов.

Некоторые хотят вложить средства в... школу.

- Если получу 600 тысяч рублей, оснащу свой школьный кабинет: нужно обновить стенды, купить шахматы и кубыз для кружков, которые веду, - рассказала корреспонденту "РГ" преподавательница башкирского языка из села Мечетлино Салаватского района Альбина Нигаматова.

Почему именно на это? Все просто: Альбина считает, что количество учителей, желающих работать в сельской местности, увеличится, если оснастить школы всем необходимым, в том числе современным оборудованием.

Учитель математики и информатики из Туймазинского района Андрей Босов уверен: молодые педагоги поехали бы в село, только не все школы заинтересованы в привлечении новоиспеченных специалистов. Им зачастую не дают полной 18-часовой ставки, в итоге зарплата маленькая. Кстати, несколько педагогов, подавших заявку на соискание гранта "Сельский учитель", не прошли отбор из-за того, что у них менее одной тарифной ставки.

Оптимальная нагрузка

В региональном министерстве образования признают, что такая проблема существует. Чиновники призывают опытных педагогов делиться часами с молодыми специалистами. Однако данное положение дел, в основном, характерно для школ райцентров, в маленьких деревнях картина другая.

- Если к нам придут молодые специалисты, мы обеспечим их нагрузкой, создадим все необходимые условия для комфортной работы. Но, к сожалению, выпускники вузов предпочитают городские школы, где лучше развита материально-техническая база, больше учебных часов, есть необходимая для жизни инфраструктура, - говорит директор школы села Красный Яр Уфимского района Гузель Зубаирова.

По словам директора, главная проблема - в отсутствии производства на селе: супруги учителей не могут найти себе работу. Поэтому мало, кто задерживается надолго.

- Кадровую проблему школ нужно решать в комплексе с вопросом развития сельских территорий, - считает Гузель Зубаирова.

Есть и еще один момент - финансовый. Не секрет, что в сельской школе, несмотря на стимулирующие выплаты, зарплата несколько ниже, чем в городской. Кроме того, у деревенских учителей есть дополнительные непрофильные обязанности. Например, сопровождение детей в школьном автобусе.

- У нас девять автобусов работают в две смены. В итоге рабочий день для сопровождающих детей учителей начинается порой за три часа до начала уроков, а завершиться может после восьми вечера. Представляете, в каком состоянии после таких поездок педагог? Где ему найти время на подготовку к урокам? Кроме того, никто не отменял посещение детей на дому, а это тоже немалые расстояния и дополнительное время, - рассказывает директор лицея села Булгаково Уфимского района Наталья Полищук.

Конечно, за эту работу педработникам доплачивают, но сумма невелика: десять процентов от оклада, который у начинающих специалистов - минимальный. В министерстве образования РБ пообещали подумать об увеличении оплаты за допнагрузку.

- Сегодня доходы учителей Башкирии состоят на 35 процентов из зарплаты и на 65 процентов из стимулирующих и компенсационных выплат. Минпросвещения России поставило задачу изменить это соотношение: 70 процентов доходов должны приходиться на базовую часть, 30 - на стимулирующую. Мы создали рабочую группу, чтобы изучить создавшуюся ситуацию. Кроме того, будем пересматривать вопрос с доплатами за сопровождение в автобусе, - прокомментировал Айбулат Хажин.

Компетентно

Константин Толкачев, председатель госсобрания РБ:

- Программы поддержки сельских школ, развития системы подготовки кадров, безусловно, работают, но они не носят системный, комплексный характер. Важно объединить усилия органов государственной и муниципальной власти. Задача сохранения и развития образования на селе должна стать общей для всех министерств и ведомств, которые по своим направлениям курируют вопросы социально-экономического развития муниципальных районов. А муниципальные образования, в свою очередь, должны предусматривать развитие сельских школ в своих стратегиях.

Справка "РГ"

Больше всего в республике ощущается нехватка преподавателей точных и естественных наук, а также языков. Сегодня дефицит составляет около четырех процентов. Но в будущем ситуация может ухудшиться за счет старения педагогических кадров: каждый четвертый учитель - пенсионер. Тогда как учителей не старше 25 лет в республике всего три процента.

Между тем

Министерство образования РБ совместно с региональным минземимущества разработали законопроект, согласно которому сельским учителям будут бесплатно предоставлять земельный участок. Депутаты Госсобрания РБ планируют изучить его в кратчайшие сроки.