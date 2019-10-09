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09.10.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Аномальная жара в Сибири привела к лесным пожарам

Текст: Наталья Граф
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из-за аномально теплой погоды в нескольких регионах Сибири начались природные пожары. Горят леса в Томской области, Забайкальском крае, республиках Тыва и Алтай.

Фото: iStock
В центр России прорвется новая волна потепления

- В настоящее время на территории Российской Федерации действует семь лесных пожаров на площади 151 га, где проводятся работы по активному тушению, - сообщает официальный сайт ФБУ "Авиалесоохрана".

В Томской области на протяжении трех суток пытаются потушить пожар в Верхнекетском лесничестве. Распространению огня в пойме реки Кеть способствует сухая погода. Площадь возгорания составила 99 гектаров.

- Тушение пожара осложняется тем, что он произошел в труднодоступном месте, - сообщили "РГ" в Департаменте лесного хозяйства Томской области. - К борьбе с огнем подключили малую авиацию. Возгорание удалось локализовать.

Напомним, в октябре температура воздуха в Сибири побила рекорды. Температурные показатели местами превышают показатели климатической нормы на 10 градусов. В Новосибирске, Омске и других регионах столбики термометра превысили отметку в плюс 20 градусов.

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