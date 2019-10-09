Пассажир рейса Красноярск - Москва скончался во время полета

Следователи проводят проверку по факту скоропостижной смерти одного из пассажиров, летевших рейсом из Красноярска в Москву.

Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении СКР на транспорте, накануне вечером самолет совершил вынужденную посадку в Омске. Соответствующее решение было принято командиром экипажа после того, как около 22.00 ему сообщили, что человеку в салоне стало плохо.

Лайнер в аэропорту встречали врачи скорой помощи, однако они могли лишь констатировать смерть пассажира. По предварительной версии, причиной стало сердечное заболевание. Следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.