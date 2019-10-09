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09.10.2019 18:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища

Текст: Владимир Карабатов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века. В ходе исследовательской экспедиции выяснилось, что основание церкви находится на глубине не более одного метра.

Фото: iStock
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Максимальная глубина озера достигает двух метров.

Как сообщил декан географического факультета Российского государственного педагогического университета Дмитрий Субетто, 800 лет назад территория Чудского озера была сушей, а обнаруженные рядом с основанием церкви искусственные рвы могут стать предметом дальнейших исследований.

Ученые так же проведут исследовательские работы на соседних озерах, чтобы определить палеоклиматическую картину времен ледового побоища. На следующем этапе исследовательской экспедиции может стать известно точное место знаменитого сражения.

На данный момент Российское военно-историческое общество разрабатывает проект масштабного музейно-выставочного комплекса "Ледовое побоище". Также на берегу Чудского озера появится памятник Александру Невскому.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
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