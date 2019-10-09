В "ПетербургГазе" объяснили причины возникновения "огненного фонтана"

В Петербургской газораспределительной организации "ПетербургГаз" прокомментировали возгорание на газопроводе, которое произошло на Мытнинской улице в ночь на 9 октября.

"Информация о взрыве не подтверждена", - подчеркнули в организации. По данным "ПетербургГаза", причиной ЧП стало "возгорание в шурфе при производстве работ". Подробности выясняются.

Напомним, в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как возле дома по адресу Мытнинская улица, 32, из-под земли бьет "огненный фонтан" высотой несколько метров. Как сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу, в ликвидации пожара было задействовано сорок спасателей и семь единиц техники. На борьбу с огнем ушло около часа - с половины первого до половины второго ночи.

В результате ЧП никто не пострадал. На газоснабжении местных жителей произошедшее не отразилось.