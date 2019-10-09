В России впервые за год подешевели автомобили с пробегом

Средняя цена автомобиля на вторичном рынке в третьем квартале этого года составила 370 000 рублей, снизившись на 1,1% по сравнению с прошлым годом и на 1,1% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Стоимость автомобиля стала ниже в 12 крупнейших городах: от 0,2% в Санкт-Петербурге до 8,7% в Красноярске. Об этом говорится в исследовании "Авито", которое оказалось в распоряжении "РГ".

В рейтинге крупнейших городов по доступности автомобиля за год сменился лидер. Если в третьем квартале 2018 года дешевле всего машины продавались в Барнауле, то теперь он занимает пятое место, а в лидеры вышел Волгоград с ценником 347 000 рублей (на 6% дешевле, чем по всей стране).

Волгоград, Омск, Воронеж и Ульяновск - единственные города, где у автолюбителей была возможность купить машину дешевле, чем в целом по стране.

В группе городов с самой высокой стоимостью автомобилей тоже произошло изменение: в ней появился Краснодар, который вытеснил Красноярск со второго места на третье, а Пермь вытеснила Казань с третьего места сразу на пятое. Первое место с большим отрывом по-прежнему занимает Москва (средняя цена машины почти 537 000 рублей, на 45% дороже среднероссийского показателя).

Автомобили стали продаваться доступнее в 12 городах. Сильнее всего стоимость снизилась в Красноярске - на 8,7%. Самое большое повышение средней цены на машины - в Барнауле (на 13%).

Как и год назад, россияне предпочитают покупать отечественные авто. Лишь в Москве и Санкт-Петербурге наиболее популярными стали "немцы", а в Краснодаре и в нескольких крупных городах к востоку от Урала лидируют японские машины (Барнаул, Новосибирск, Иркутск). В Челябинске популярнее всего "корейцы".

Самыми востребованными марками среди покупателей с большим отрывом от остальных оказались авто от ВАЗ (Lada) со средней ценой 149 000 рублей, Hyundai со средней ценой 469 000 рублей, Chevrolet со средней ценой 303 000 рублей, Toyota со средней ценой 701 000 рублей и Kia со средней ценой 539 000 рублей. Суммарно на них пришлось 53% всех продаж.

В первой десятке по продажам модели ВАЗ занимают 6 мест. В прошедшем квартале лидером стала Lada-2114 Samara, потеснив Lada Priora, снятую с производства, которая до этого была самой продаваемой моделью в России. Популярность иномарок увеличилась в течение трех месяцев: в предыдущем квартале в топ-10 продаж из них попал только Ford Focus, в этом к нему добавились Hyundai Solaris, Daewoo Nexia и Kia Rio.

Как и год назад, больше всего на "Авито" покупали модели среднего (С) и малого классов (B), на третьем месте - кроссоверы (SUV), за ними следуют большие семейные автомобили (D). На эти четыре сегмента пришлось 83,8% продаж за весь квартал.