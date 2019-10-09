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09.10.2019 21:52
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив-Кубань" обыграл дома "Уману Рейер" в Еврокубке

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань" Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"

В среду в матче баскетбольного Еврокубка ПБК "Локомотив-Кубань" на своей площадке переиграл клуб "Умана Рейер" из итальянской Венеции - 77:63 (19:14, 19:17, 18:17, 21:15). Это первая победа краснодарской команды в престижном турнире: в первом туре южане уступили в гостях литовскому "Ритасу".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Этим поединком железнодорожники открывали новый сезон в родном "Баскет-холле". "Локо" явно хотел предстать перед своими фанатами коллективом, который ничем бы не походил на заваливший концовку предыдущего и продолживший серию поражений в нынешнем (он начался с крайне неудачной игры неделю назад в Еврокубке в Вильнюсе).

Как мы уже рассказывали, летом краснодарцы расстались со всеми, кроме серба Апича, легионерами. Сегодня в интервью своей пресс-службе президент клуба Андрей Ведищев именно на иностранных баскетболистов возложил главную вину за тот провал. "Выдавая достаточно ярко отдельные матчи по ходу регулярной части соревнований, уверенно сыграв в ее заключительной стадии, мы неубедительно выглядели в решающих играх. Наш сезон завершился на начальном этапе плей-офф в обоих турнирах. Отчасти это произошло по причине неубедительной игры легионеров. Со всеми мы расстались без особых сожалений".

И вот как всегда многочисленная аудитория матчей "Локомотив-Кубани" наконец-то получила возможность увидеть в деле сильно обновленную команду. А противостоять ей будет, наоборот, очень сыгранный коллектив под управлением Вальтера де Раффаэле. Заметим, венецианцы являются действующими чемпионами Италии. Правда, в Еврокубке они также стартовали неудачно, уступив также в Белграде сербскому "Партизану" - 63:66.

Пропустившие слишком много в Литве кубанцы начали очень строго в защите и не позволяли итальянским снайперам бросать с удобных позиций. Правда, Тонут дважды подряд прорывался к кольцу, но на этом все и закончилось. В нападении у краснодарцев солировал Дмитрий Кулагин, которого поддержали Каммингс, Деккер и О'Брайант - 14:8, 7-я минута.

Зато в начале второй четверти хозяева стали регулярно промахиваться, позволив венецианцам догнать соперника - 23:23, 13-я минута. А центровой гостей Дайе (8 очков в первой половине) стал прямо-таки властвовать под щитами.

И тут итальянский наставник "Локо" Лука Банки очень вовремя выпустил своего капитана Виталия Фриздона. Игрок сборной России дважды красиво прорвался под кольцо и сделал четыре результативные передачи партнерам, что позволило краснодарцам к большому перерыву создать хотя бы небольшой отрыв в счете - 38:31.

В дебюте третьей четверти баскетболисты "Умана Рейер" окончательно увязли в цепкой защите хозяев, и первый раз набрали очки только через три минуты. А вот железнодорожники (солировал своими данками Деккер) уже создали к этому времени приличную фору - 45:31, 24-я минута. И тут же принялись их транжирить, совершив серию потерь, - 51:48. А дальние броски категорически не удавались обоим соперникам

Благодаря плотной защите краснодарцы (лучший снайпер итальянцев Брамос вообще практически ничего не мог поделать с ней) в заключительной четверти снова буквально по крохам нарастили свое преимущество - 61:50, 34-я минута. И до конца матча его уже не упустили - 77:63.

Самые результативные игроки матча: Деккер (15 очков), Кулагин (14), Каммингс (14), Уильямс (12) - у ПБК "Локомотив-Кубань";  Дайе (14), Уотт (11), Тонут (10), Видмар (9) - у "Умана Рейер".

Третий поединок матч в группе "В" "Локомотив-Кубань" проведет через неделю, 16 октября, в Краснодаре против французского клуба "Лимож".

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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