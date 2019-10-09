"Треноги" помогут снизить аварийность на трассе "Таврида"

Только на прошлой неделе на "Тавриде" произошли две жуткие аварии. В одной из них погибли трое, во второй - двое.
Самая частая ситуация - когда машина законопослушного водителя лоб в лоб сталкивается с мчащейся по встречной полосе фурой. Шансов разминуться в таких ДТП практически нет: ведь на некоторых участках с обеих сторон установлено барьерное ограждение.
Так произошло в минувшую пятницу у cела Русаковка Белогорского района. По предварительным данным водитель грузовика Renault Magnum, двигаясь из Симферополя в Белогорск, выехал на "встречку" и врезался в "ГАЗель" и Chevrolet. В результате ДТП погибли водители автомобилей Renault и Chevrolet. По проезжей части рассыпались коробки с кондитерскими изделиями, которые перевозил один из грузовиков. Части легковушек раскидало по дороге. Жертв пришлось извлекать с помощью гидравлического инструмента.
Двухполосная федеральная трасса "Таврида" была открыта для автомобилистов в декабре 2018 года, и с тех пор там действует ограничение скорости 60 километров в час. Но многие водители игнорируют знаки и обгоняют поток по встречной полосе. По данным УГИБДД, на "Тавриде" с начала года произошло уже более 130 крупных ДТП, в которых 36 человек погибли и более 210 получили серьезные травмы.
В июле министерство транспорта РК решило снизить интенсивность движения и направить большегрузы с "Тавриды" на старую автодорогу через Феодосию. На путепроводах над трассой в районе Белогорска и на границе автоподхода к Крымскому мосту и первого этапа трассы вывесили баннеры: "За двойной сплошной жизни нет!" Но ежедневные сводки ГИБДД показывают, что эффект от этих действий стремится к нулю.
- На "Тавриде" транспортные потоки пока не разделены, и именно поэтому там временно предусмотрено ограничение скорости, как в населенном пункте. В то же время мы уже насчитали 14 потенциально опасных мест, где происходят аварии с человеческими жертвами, - рассказал начальник Центра фотофиксации нарушений ГИБДД МВД по Республике Крым, подполковник полиции Дмитрий Леонтьев. - И большинство из них - не только из-за выезда на встречку, но и из-за превышения скорости, часто без учета погодных условий. Один из передвижных комплексов на трассе за день выявил более 30 нарушений, когда водители набирали скорость свыше 112 километров в час. Поэтому принято решение перенести семь имеющихся в республике передвижных комплексов на "Тавриду".
Как подчеркивают в ГИБДД, главная цель установки камер фотофиксации - не пополнение бюджета, а предупреждение ДТП.
- Большое количество ДТП было на трассе Симферополь - Ялта, - приводит пример Дмитрий Леонтьев. - С установкой камер нам удалось заставить водителей снизить среднюю скорость движения, и число ДТП резко сократилось. При этом у нас нет "камер-ловушек" на 40 километров в час - как в пределах населенных пунктов, так и за их границами они настроены на 60.
Как уточнил Леонтьев, стационарные камеры фотофиксации нарушений на "Тавриде" установят в конце 2020 года, когда она будет окончательно сдана в эксплуатацию.
Справка "РГ"
С начала 2019 года в Республике Крым с помощью камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД вынесено более 800 тысяч постановлений и собрано 350 миллионов рублей штрафов. Все эти деньги направляются в дорожный фонд - на развитие дорог и связанной с ними инфраструктуры.