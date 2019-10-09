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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гонщиков притормозят

"Треноги" помогут снизить аварийность на трассе "Таврида"
Текст: Илья Изотов
Российская газета - Крым № 226(7984)
Большое количество серьезных аварий с погибшими и пострадавшими заставило крымское управление ГИБДД передислоцировать передвижные камеры фотофиксации нарушений ПДД на строящую трассу "Таврида". Об этом рассказал начальник Центра фотофиксации нарушений ГИБДД МВД по Республике Крым подполковник полиции Дмитрий Леонтьев.
Пока на "Тавриде" эксплуатируют две полосы. Фото: Григорий Назаров Пока на "Тавриде" эксплуатируют две полосы. Фото: Григорий Назаров/ Строительное управление "ВАД" по Республике Крым
Пока на "Тавриде" эксплуатируют две полосы. Фото: Григорий Назаров/ Строительное управление "ВАД" по Республике Крым

Только на прошлой неделе на "Тавриде" произошли две жуткие аварии. В одной из них погибли трое, во второй - двое.

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Самая частая ситуация - когда машина законопослушного водителя лоб в лоб сталкивается с мчащейся по встречной полосе фурой. Шансов разминуться в таких ДТП практически нет: ведь на некоторых участках с обеих сторон установлено барьерное ограждение.

Так произошло в минувшую пятницу у cела Русаковка Белогорского района. По предварительным данным водитель грузовика Renault Magnum, двигаясь из Симферополя в Белогорск, выехал на "встречку" и врезался в "ГАЗель" и Chevrolet. В результате ДТП погибли водители автомобилей Renault и Chevrolet. По проезжей части рассыпались коробки с кондитерскими изделиями, которые перевозил один из грузовиков. Части легковушек раскидало по дороге. Жертв пришлось извлекать с помощью гидравлического инструмента.

Фото: Пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"
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Двухполосная федеральная трасса "Таврида" была открыта для автомобилистов в декабре 2018 года, и с тех пор там действует ограничение скорости 60 километров в час. Но многие водители игнорируют знаки и обгоняют поток по встречной полосе. По данным УГИБДД, на "Тавриде" с начала года произошло уже более 130 крупных ДТП, в которых 36 человек погибли и более 210 получили серьезные травмы.

В июле министерство транспорта РК решило снизить интенсивность движения и направить большегрузы с "Тавриды" на старую автодорогу через Феодосию. На путепроводах над трассой в районе Белогорска и на границе автоподхода к Крымскому мосту и первого этапа трассы вывесили баннеры: "За двойной сплошной жизни нет!" Но ежедневные сводки ГИБДД показывают, что эффект от этих действий стремится к нулю.

- На "Тавриде" транспортные потоки пока не разделены, и именно поэтому там временно предусмотрено ограничение скорости, как в населенном пункте. В то же время мы уже насчитали 14 потенциально опасных мест, где происходят аварии с человеческими жертвами, - рассказал начальник Центра фотофиксации нарушений ГИБДД МВД по Республике Крым, подполковник полиции Дмитрий Леонтьев. - И большинство из них - не только из-за выезда на встречку, но и из-за превышения скорости, часто без учета погодных условий. Один из передвижных комплексов на трассе за день выявил более 30 нарушений, когда водители набирали скорость свыше 112 километров в час. Поэтому принято решение перенести семь имеющихся в республике передвижных комплексов на "Тавриду".

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Как подчеркивают в ГИБДД, главная цель установки камер фотофиксации - не пополнение бюджета, а предупреждение ДТП.

- Большое количество ДТП было на трассе Симферополь - Ялта, - приводит пример Дмитрий Леонтьев. - С установкой камер нам удалось заставить водителей снизить среднюю скорость движения, и число ДТП резко сократилось. При этом у нас нет "камер-ловушек" на 40 километров в час - как в пределах населенных пунктов, так и за их границами они настроены на 60.

Как уточнил Леонтьев, стационарные камеры фотофиксации нарушений на "Тавриде" установят в конце 2020 года, когда она будет окончательно сдана в эксплуатацию.

Справка "РГ"

С начала 2019 года в Республике Крым с помощью камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД вынесено более 800 тысяч постановлений и собрано 350 миллионов рублей штрафов. Все эти деньги направляются в дорожный фонд - на развитие дорог и связанной с ними инфраструктуры.

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