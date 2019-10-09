225 лет назад на кубанскую землю высадились отряды черноморских казаков. В числе первых 40 куреней, основанных переселенцами на дарованных императрицей Екатериной II землях, три расположены в Кущевском районе. В эти дни потомки казаков отмечают сразу два юбилея - 225-й день рождения своих станиц и 90-летие со дня образования района.

История рядом

Праздник в честь этих дат состоялся в районном центре - станице Кущевской. Здесь корреспонденты "РГ" встретились со своими давними друзьями и постоянными читателями. Сначала на газету стали подписываться фермеры, которым журналисты помогли защитить поля от рейдерского захвата, затем они начали оформлять подписные сертификаты на земляков, передавших им в аренду земельные наделы. И вышло так, что теперь постоянные читатели "Российской газеты" есть на всех здешних хуторах и в станицах.

Три из них - Кущевская, Шкуринская и Кисляковская - основаны первопереселенцами. Раньше эти станицы именовались куренями, которые входили в состав Ейского округа, на их печати был изображен казак, стоящий с ружьем в карауле. Жители всегда отличались своей доблестью, отвагой и геройством, а сейчас бережно сохраняют культуру своих предков.

Кисляковская расположена на трассе, ведущей к берегам Тамани. Отсюда до Крымского моста можно доехать, что называется, по прямой. Когда-то станица была одним из казачьих форпостов, а теперь на месте защитных редутов возделывают пшеницу. Одно из самых крепких на Кубани - здешнее фермерское хозяйство Шакунов, за проблемами и успехами которого мы следим почти десять лет.

Четверть века назад это хозяйство основал потомственный казак Евгений Андреевич Шакун. Его сыновья Виталий и Женя тогда еще в школу ходили, но успевали не только хорошо учиться, но и батьке помогать. Супруга под стать мужу - ее предки по фамилии Бочка значатся среди первых переселенцев. Два года назад после трагической гибели главы КФХ Валентина Алексеевна возглавила фермерское хозяйство. Сыновья и невестки стали ее надежной опорой, а пятеро внуков обещают пойти по стопам деда. Основанное им хозяйство - в числе лидеров в крае: намолоты пшеницы с каждого гектара доходят до 80 процентов.

Шакуны не только возделывают тучные поля и занимаются переработкой продукции, но и активно благоустраивают родную станицу. Оба являются депутатами Совета поселения, председателем которого недавно стал младший - Евгений Шакун.

- Нас батя всегда учил, что надо помогать людям, думать не только о собственном, но и об общем благе, - говорит Евгений. - По его инициативе мы в свое время начали восстанавливать несколько заброшенных зданий в центре Кисляковской. Сейчас все они как новенькие. И каждое отмечено знаком с аббревиатурой "ШЕА" (Шакун Евгений Андреевич) - в память об отце. Еще при жизни он успел на собственные деньги купить саженцы и заложить аллею возле храма. И колокола для него заказал, успел привезти и установить.

В здании комбината бытового обслуживания теперь будут салон красоты, почта, банкетный зал и развлекательно-оздоровительный центр. В бывшем колхозном правлении планируют открыть курсы для механизаторов. Братья уверены, что они станут востребованы не только земляками, поэтому первый этаж хотят отдать под гостиницу для приезжих.

- Молодцы, ребята, наводят порядок в станице, - констатирует глава Кисляковского сельского поселения Татьяна Полуян. - Сейчас парк новый закладываем. Площадка под него уже расчищена, скоро будем молодые деревца сажать.

Добавим, что благодаря фермерам постоянными читателями "РГ" стали свыше полусотни семей. Кроме того, полный комплект газетных изданий, включая популярный исторический журнал "Родина", получают все местные школы и библиотеки.

Широкие именины

Кущевцы - потомки запорожских казаков. По реестру 1756 года в здешнем курене числилось 455 казаков. Основанные позже хутора и станицы переняли их дух и уклад жизни. На состоявшемся празднике в честь 225-летия станицы Кущевской и 90-летия со дня образования района были представлены все 12 поселений.

Сразу два юбилея отмечали с размахом. Более шести тысяч человек приняли участие в праздновании - смотре казачьих куреней, конкурсе творческих коллективов, параде первоклассников и ярмарке. Гостей приглашали оценить представленные на выставке караваи, приобрести поделки народных умельцев, попробовать блюда кубанской кухни.

"Мы хотим, чтобы земляки читали качественную прессу, поэтому помогаем им оформить подписку на "Российскую газету"

А еще к юбилею приурочили торжественный пуск светомузыкального фонтана - местной достопримечательности. Он появился десять лет назад, но последние три года не работал, так как износились инженерные коммуникации. Механизмы и форсунки фонтана заменили, установили современную программу, которая под музыку устраивает танец разноцветных водных струй.

- Сердце радуется, когда видишь вокруг столько довольных и счастливых людей, - признается депутат, меценат и предприниматель Виктор Девтерев. - Такие праздники объединяют людей, поэтому мы всегда поддерживаем их проведение.

Девтерев возглавляет многоотраслевое сельхозпредприятие "ДВВ-АГРО". Оно - в числе лидеров кубанского агропромышленного комплекса. За слагаемыми успеха Девтерева и его команды "РГ" тоже следит давно. В свое время мы рассказывали, как по просьбе земляков предприниматель взял на буксир разоренный колхоз "Заря". Интересуемся, что из этого вышло.

- Как и было обещано людям, мы сохранили название, только теперь это не СПК, а ООО колхоз "Заря", - поясняет Виктор. - Никого не сократили, а вот зарплату повысили. Недавно на десять миллионов рублей закупили высокоудойных коров, на днях привезли их на ферму, оснащенную современным оборудованием. Планов впереди много, надеемся, все удастся реализовать. Ну а журналистам "РГ" мы благодарны за то, что пишете правду. Ведь вокруг так много желающих запутать людей, исказить информацию, навесить ярлыки на тех, кто этого не заслуживает. Многие ваши материалы восстанавливают справедливость, что очень важно. Мы хотим, чтобы земляки читали качественную прессу, поэтому помогаем им оформить льготную подписку на "Российскую газету".

Возвели часовню

В этом году глава "ДВВ-АГРО" вновь был генеральным партнером проекта "Сделано в Кущевской", подведение итогов которого стало кульминацией праздника. Задумала проект главный редактор "Авторадио-Кущевская" Алена Архарова. Но если в прошлом году это был конкурс уникальных личных достижений, то теперь - социально значимых инициатив. 19 участников, представляющих все поселения, боролись за денежные призы, выделенные местными предпринимателями. Голосование, как и в прошлом году, проходило в интернете: подготовленные участниками проекта видеопрезентации были выложены в соцсетях.

- Лидеры постоянно менялись: вперед выходили детская конная школа "Эскадрон" из Шкуринской, клуб робототехники из села Верхние Чубоурки, анимационная студия "Комп" из Первомайского сельского поселения, - рассказывает Алена Архарова. - Но в итоге победил проект строительства часовни "Всем миром". Его представила инициативная группа из станицы Кущевской, получившая почти 4,5 тысячи лайков.

Возведение часовни началось два года назад. Местным активистам удалось собрать на это три миллиона рублей. Полученный приз - 50 тысяч рублей пойдет на завершение работ. Открыть часовню в станице хотят к следующей Пасхе.

Прямая речь

Илья Гузев, глава МО "Кущевский район:

- Когда в прошлом году стартовал этот проект, я выразил надежду, что со временем он станет узнаваемым брендом. Так и случилось, чему лично очень рад. Ведь все эти нужные и добрые дела совершаются людьми по собственной инициативе. Чем больше будет таких людей, тем лучше будет для всех нас, для района, для края и для страны в целом.