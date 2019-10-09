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09.10.2019 16:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новороссийске сбивший ребенка депутат сложил полномочия

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Депутат гордумы Новороссийска и гендиректор местного футбольного клуба "Черноморец" Виталий Бут после резонансного ДТП подал заявление о добровольном отказе от депутатского мандата. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в городской Думе Новороссийска.

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Сегодня на внеочередном заседании гордумы народные избранники единогласно приняли его решение.

Напомним, происшествие случилось в центре города еще четвертого октября около 13.10 дня на улице Героев-Десантников. Водитель иномарки Land Rover сбил на "зебре" 11-летнюю девочку. Как сообщил корреспонденту "РГ" источник в оперативных службах региона, за рулем находился депутат гордумы, генеральный директор футбольного клуба "Черноморец" Виталий Бут.

Чуть позже в интернете появилось видео самой аварии: на кадрах видно, что водитель иномарки, наехав на школьницу, даже не остановился и, объехав пострадавшую, умчался с места ДТП. Скорую помощь вызвали очевидцы, школьницу доставили в больницу, сейчас ей назначено амбулаторное лечение.

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В отношении виновника аварии составлены сразу несколько материалов: по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования"), по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с ДТП") и по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ ("Нарушения правил дорожного движения"). По решению суда его арестовали на двое суток.

В футбольном клубе "Черноморец" пока никак не комментируют эту ситуацию до выяснения обстоятельств.

Известно, что в прошлом Виталий Бут - успешный футболист, он выступал за московские "Динамо" и "Локомотив", в составе молодежной сборной СССР стал бронзовым призером чемпионата мира 1991 года. С профессиональным футболом связал жизнь и его младший брат, Владимир Бут, который считался специалистами одним из талантливейших спортсменов Европы благодаря сильным выступлениям в высшем дивизионе Германии. Свою карьеру Виталий окончил в 1998 году в тульском "Арсенале", после чего перешел в предпринимательскую сферу.

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