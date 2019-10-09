Экс-мэр Миасса ответит в суде за покупку дорогого детсада

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и покушении на миллионную взятку. Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием и его уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщили "РГ" в прокуратуре области.

- По версии следствия, в 2017 году обвиняемый узнал о незаконных действиях лиц, решивших продать городу непригодное для размещения детского сада здание и предложил передать ему один миллион рублей за содействие в заключении соответствующего муниципального контракта, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Для этого чиновник подписал разрешение на реконструкцию, а затем и на ввод здания в эксплуатацию, вопреки его несоответствию требованиям, предъявляемым к зданиям дошкольных учреждений.

В итоге группа лиц, в которую вошли чиновница, депутат, оценщик и два предпринимателя похитили из бюджета 24 миллиона рублей, из которых должны были выплатить обещанный миллион главе. Однако взятку передать не успели, поскольку скоро были задержаны правоохранительными органами. Уголовное дело о хищении бюджетных средств в рамках программы "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы", уже рассматривает суд.

Добавим, что по статьям о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и покушении на взятку Геннадию Васькову грозило до 10 лет лишения свободы. Однако с учетом досудебного соглашения и помощи следствию его уголовное дело вероятно рассмотрят в особом порядке судопроизводства, предполагающем существенной смягчение наказания.