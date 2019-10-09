По данным следствия, на незаконной продаже жизненно необходимых препаратов для онкобольных владелец фармацевтической компании Евгений Захаров заработал не менее семи миллионов рублей. Причем занимался таким бизнесом он на протяжении нескольких лет - с 2013-го. Предприниматель пользовался тем, что дорогостоящие лекарства от "болезни века" всегда востребованы, а законодательство, регулирующее госзакупки в этой сфере, долгое время не было как следует отрегулировано - не контролировалось качество препаратов, поставщики которых победили на тендере.
Как выяснилось в ходе следствия, первую партию сомнительного товара Захаров закупил по цене значительно ниже рыночной у поставщиков, которые получили ее незаконным путем. Точнее, препараты, применяемые, в частности, при лечении заболеваний крови, были украдены из аптек Санкт-Петербурга и сбывались на черном рынке за бесценок.
- Коробки с лекарствами, для хранения которых необходим особый температурный режим, он перевез в свою квартиру. Жилье самое обычное - в одном из спальных районов Екатеринбурга. Без промышленных холодильников, системы охлаждения, а ведь малейшее отклонение от нужного температурного режима провоцирует потерю лечебных свойств препарата - он превращается в яд. К тому же у лекарства истекал срок годности. Чтобы не остаться внакладе, Захаров нанял рабочих, которые переупаковывали коробки, наклеивая ярлыки с другими датами. По сфальсифицированным документам он выставил товар на электронные аукционы, - раскрыли механизм подпольного бизнеса в пресс-службе областной прокуратуры.
Просроченные нелегальные лекарства Захаров сумел сбыть на торгах в шести регионах страны - от Хакасии до Калуги. Вскрылась афера только в конце 2017 года, когда главврач Свердловского областного онкологического диспансера Вячеслав Шаманский пришел в прокуратуру. Медик сообщил о странной коллизии: тендер на поставку препаратов в больницу выиграла компания, предлагающая дорогостоящее лекарство по цене почти в четыре раза ниже заводской. К примеру, препарат стоимостью 50 тысяч рублей выставлялся по 15 тысяч. "Такого не может быть, если препарат настоящий", - резюмировал гравврач. О вопиющей ситуации тогда одной из первых рассказала "Российская газета" ("Яд по госконтракту", "Экономика УрФО" от 26.12.2017).
- За много лет работы наизусть знаешь список всех поставщиков, которые могут принять участие в аукционе. Особенно это касается поставок препаратов для химиотерапии. Компанию, выигравшую последний аукцион, я раньше не знал. Поэтому задал вопрос производителю, приобретала ли у него эта фирма такую партию лекарств? Мне прислали однозначный ответ: нет. Тогда я направил заявление вместе со всеми документами в прокуратуру, - рассказал Шаманский корреспонденту "РГ".
В областной прокуратуре собрали совещание, на которое пригласили представителей и регионального минздрава, и Росздравнадзора, и УФАС, и даже ФСБ. Надо было придумать, как не допустить попадания опасного препарата в больницу, ведь формально аукцион был признан состоявшимся, победитель определен, а значит, онкодиспансер по закону обязан был заключить с ним контракт, как это делали клиники в других регионах страны.
Предоставить прокуратуре документы, подтверждающие легальное происхождение препарата, предприниматель не смог и после этого сам разорвал контракт на поставку "серой" продукции. Ядовитые ампулы в свердловскую клинику не попали.
Но, как выяснилось сейчас, аферы с поставками жизненно важных для онкобольных препаратов в больницы других регионов не закончились. Сейчас продолжаются масштабные расследования в нескольких субъектах РФ. По оценке экспертов, теневой рынок онкопрепаратов мог охватить 39 регионов. Уголовные дела уже возбуждены в Белгороде, Анадыре, Краснодаре, Тюмени. Нынешний приговор - лишь один из завершившихся эпизодов этого громкого дела.