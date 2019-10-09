К двум годам лишения свободы приговорил Кировский районный суд Екатеринбурга бизнесмена, который поставлял в больницы краденые и просроченные лекарства от рака. Он обвинен по статье 175 УК РФ (приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

По данным следствия, на незаконной продаже жизненно необходимых препаратов для онкобольных владелец фармацевтической компании Евгений Захаров заработал не менее семи миллионов рублей. Причем занимался таким бизнесом он на протяжении нескольких лет - с 2013-го. Предприниматель пользовался тем, что дорогостоящие лекарства от "болезни века" всегда востребованы, а законодательство, регулирующее госзакупки в этой сфере, долгое время не было как следует отрегулировано - не контролировалось качество препаратов, поставщики которых победили на тендере.

Как выяснилось в ходе следствия, первую партию сомнительного товара Захаров закупил по цене значительно ниже рыночной у поставщиков, которые получили ее незаконным путем. Точнее, препараты, применяемые, в частности, при лечении заболеваний крови, были украдены из аптек Санкт-Петербурга и сбывались на черном рынке за бесценок.

- Коробки с лекарствами, для хранения которых необходим особый температурный режим, он перевез в свою квартиру. Жилье самое обычное - в одном из спальных районов Екатеринбурга. Без промышленных холодильников, системы охлаждения, а ведь малейшее отклонение от нужного температурного режима провоцирует потерю лечебных свойств препарата - он превращается в яд. К тому же у лекарства истекал срок годности. Чтобы не остаться внакладе, Захаров нанял рабочих, которые переупаковывали коробки, наклеивая ярлыки с другими датами. По сфальсифицированным документам он выставил товар на электронные аукционы, - раскрыли механизм подпольного бизнеса в пресс-службе областной прокуратуры.

Главврач онкодиспансера сообщил в прокуратуру о странной коллизии: тендер выиграла компания, предлагающая дорогостоящее лекарство по цене почти в четыре раза ниже заводской

Просроченные нелегальные лекарства Захаров сумел сбыть на торгах в шести регионах страны - от Хакасии до Калуги. Вскрылась афера только в конце 2017 года, когда главврач Свердловского областного онкологического диспансера Вячеслав Шаманский пришел в прокуратуру. Медик сообщил о странной коллизии: тендер на поставку препаратов в больницу выиграла компания, предлагающая дорогостоящее лекарство по цене почти в четыре раза ниже заводской. К примеру, препарат стоимостью 50 тысяч рублей выставлялся по 15 тысяч. "Такого не может быть, если препарат настоящий", - резюмировал гравврач. О вопиющей ситуации тогда одной из первых рассказала "Российская газета" ("Яд по госконтракту", "Экономика УрФО" от 26.12.2017).

- За много лет работы наизусть знаешь список всех поставщиков, которые могут принять участие в аукционе. Особенно это касается поставок препаратов для химиотерапии. Компанию, выигравшую последний аукцион, я раньше не знал. Поэтому задал вопрос производителю, приобретала ли у него эта фирма такую партию лекарств? Мне прислали однозначный ответ: нет. Тогда я направил заявление вместе со всеми документами в прокуратуру, - рассказал Шаманский корреспонденту "РГ".

В областной прокуратуре собрали совещание, на которое пригласили представителей и регионального минздрава, и Росздравнадзора, и УФАС, и даже ФСБ. Надо было придумать, как не допустить попадания опасного препарата в больницу, ведь формально аукцион был признан состоявшимся, победитель определен, а значит, онкодиспансер по закону обязан был заключить с ним контракт, как это делали клиники в других регионах страны.

Предоставить прокуратуре документы, подтверждающие легальное происхождение препарата, предприниматель не смог и после этого сам разорвал контракт на поставку "серой" продукции. Ядовитые ампулы в свердловскую клинику не попали.

Но, как выяснилось сейчас, аферы с поставками жизненно важных для онкобольных препаратов в больницы других регионов не закончились. Сейчас продолжаются масштабные расследования в нескольких субъектах РФ. По оценке экспертов, теневой рынок онкопрепаратов мог охватить 39 регионов. Уголовные дела уже возбуждены в Белгороде, Анадыре, Краснодаре, Тюмени. Нынешний приговор - лишь один из завершившихся эпизодов этого громкого дела.