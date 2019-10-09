"Роскосмос" запатентовал маскирующийся космический аппарат

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.

Изобретение обеспечивает возможность снижения заметности за счет изменения площади отражающей поверхности панели солнечных батарей, говорится в пояснении к патенту, зарегистрированному в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

Идея заключается в создании панелей солнечных батарей, способных трансформироваться из плоского состояния в полусферу, что снижает площадь отражающей поверхности и общую заметность космического аппарата. Таким образом, иностранные спутники-инспекторы, могут пройти мимо, не заметив необходимый космический аппарат. Когда спутник-шпион отойдет на безопасное расстояние, солнечные батареи снова разворачиваются, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее "Роскосмос" запатентовал спутник с функцией самоликвидации, а также способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.