Силуанов: Новые критерии признания граждан резидентами еще не приняты

Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято. Этот вопрос еще будет обсуждаться, заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Будем обсуждать эту инициативу с бизнесом. Если она найдет поддержку, будем ее двигать. Если нет, оставим до лучших времен", - сказал Силуанов.

Изменения, о которых идет речь, заложены в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", которые Минфин внес в Госдуму.

Платить налоги в России предлагается обязать граждан, которые провели в стране 90 дней в году (сейчас 183 дня), владеют здесь недвижимостью, имеют бизнес и личные контакты. Антон Силуанов, комментируя необходимость изменений, говорил, что многие предприниматели пользуются действующими правилами, чтобы не отчитываться в налоговые органы о своих иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.

Минфин вносил и еще одно предложение - уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов. Для последних ее хотят установить на уровне 13 процентов (сейчас 30 процентов).

Во-первых, приведение ставок к единому знаменателю сделает проще администрирование налога. Во-вторых, уменьшит стремление россиян проводить слишком много времени за границей, рассчитывают в Минфине.

Решение по этой инициативе принято, сообщил первый вице-премьер. "Оно будет реализовано. Полагаем, что в осеннюю сессию мы могли бы такие поправки рассмотреть", - уточнил Силуанов.

Он добавил, что изменения, вероятно, вступят в силу с 2021 года.