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09.10.2019 12:04
Рубрика: Экономика

Силуанов: Новые критерии признания граждан резидентами еще не приняты

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято. Этот вопрос еще будет обсуждаться, заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Будем обсуждать эту инициативу с бизнесом. Если она найдет поддержку, будем ее двигать. Если нет, оставим до лучших времен", - сказал Силуанов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Изменения, о которых идет речь, заложены в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", которые Минфин внес в Госдуму.

Платить налоги в России предлагается обязать граждан, которые провели в стране 90 дней в году (сейчас 183 дня), владеют здесь недвижимостью, имеют бизнес и личные контакты. Антон Силуанов, комментируя необходимость изменений, говорил, что многие предприниматели пользуются действующими правилами, чтобы не отчитываться в налоговые органы о своих иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.

Минфин вносил и еще одно предложение - уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов. Для последних ее хотят установить на уровне 13 процентов (сейчас 30 процентов).

Во-первых, приведение ставок к единому знаменателю сделает проще администрирование налога. Во-вторых, уменьшит стремление россиян проводить слишком много времени за границей, рассчитывают в Минфине.

Решение по этой инициативе принято, сообщил первый вице-премьер. "Оно будет реализовано. Полагаем, что в осеннюю сессию мы могли бы такие поправки рассмотреть", - уточнил Силуанов.

Он добавил, что изменения, вероятно, вступят в силу с 2021 года.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин
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