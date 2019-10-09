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Рубрика: В мире

СМИ: Анкара просит игнорировать новости о начале турецкой операции в Сирии

Текст: Константин Волков

Анкара 9 октября заявила, что просит игнорировать появляющиеся в некоторых СМИ новости о якобы имеющем место начале ввода турецких войск на территорию северной Сирии к востоку от Евфрата в рамках операции "Источник мира", направленной на создание зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы от Евфрата и почти до Ирака.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Некоторые СМИ сообщают о том, что операция на севере Сирии уже началась, - цитирует агентство Bloomberg слова источника в администрации турецкого президента. - Это не соответствует действительности. Она еще не началась. Подобные новости нужно игнорировать до тех пор, пока не появится официальное сообщение на эту тему".

Ранее стали появляться сообщения со ссылкой на турецкое командование, что войска Турецкой республики начали пересечение сирийской границы.

Ранее сирийские курды, составляющие ядро светских оппозиционных Дамаску "Сил демократической Сирии" (СДС), призвали мировое сообщество ввести бесполетную зону, "как это было сделано в прошлом для иракского народа".

Как отметил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ситуация на северо-востоке Сирии должна решаться через диалог Дамаска с курдами.

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"Мы не раз озвучивали нашу позицию по поводу того, что происходит на северо-востоке Сирии, в том числе в районе сирийско-турецкой границы, - сказал Лавров. - Наша позиция однозначно исходит из необходимости решать все проблемы этой части САР через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые на этих территориях традиционно проживают".

Обзор ситуации на турецко-сирийской границе смотрите на сайте "РГ".

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