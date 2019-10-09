СМИ: Автор доноса на Трампа сотрудничал с кандидатом от демократов

Издание Washington Examiner выяснило, что подавший жалобу на американского президента Дональда Трампа сотрудник американской разведки имел деловые связи с одним из кандидатов в президенты США от Демократической партии. Данные сведения авторам материала предоставили три источника, знакомые с закрытыми показаниями в конгрессе генерального инспектора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона, которому и поступила жалоба на главу государства.

Напомним, Трампа обвиняют в оказании давления на его украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы тот посодействовал в проведении на Украине разбирательства в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах, и его сына Хантера, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.

Между тем, как заявила пресс-секретарь главы государства Стефани Гришэм, представители Белого дома не будут участвовать в расследовании по импичменту действующего президента США Дональда Трампа, поскольку считают это процедуру незаконной.