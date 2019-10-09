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09.10.2019 21:03
Рубрика: Страхование

Тарифы по ОСАГО выставят на витрину

Текст: Владимир Баршев
Центробанк сможет контролировать тарифы, которые устанавливают страховщики на ОСАГО. В случае, если страховщик начнет демпинговать или применять необоснованно высокие тарифы, регулятор это выявит. Для этого Российский союз автостраховщиков создал для ЦБ так называемую витрину данных для контроля за тарифами ОСАГО.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Об этом сообщил IT-директор РСА Алексей Самошин на круглом столе накануне открытия форума Finopolis в Сочи. Он отметил, что эта витрина позволит регулятору получить оперативный доступ к данным для осуществления контрольно-надзорных функций.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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- Она также обеспечит широкие возможности для оценки тарифов Центральным банком, что особенно важно в свете готовящейся реформы по индивидуализации тарифов, - сообщил Алексей Самошин.

Также он рассказал, что с 1 апреля 2020 года в IT-системе РСА заработает новый функционал, позволяющий бороться с распространенными мошенническими схемами. Он пояснил, что в базе дополнительно появятся отсечки, работающие против мошенников. Например, была проблема, которая условно обозначалась как "фиктивные мопеды". При оформлении электронного полиса ОСАГО на автомобиль мошенники в качестве марки транспортного средства указывают мотоциклы или мопеды, базовый тариф по которым минимальный. Кроме того, местом регистрации транспортного средства указывается регион с низким территориальным коэффициентом. Это позволяет сделать полис в несколько раз дешевле.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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При этом мошенник, продает своему клиенту полис за реальную стоимость или, может быть, с небольшой скидкой, а разницу забирает себе. Автовладелец при помощи такого полиса успешно проходит проверки ГИБДД. Однако получить возмещение по нему не удастся.

Теперь оформить такой электронный полис ОСАГО будет невозможно технически, сказал Алексей Самошин. Применение таких мер должно привести если не к прекращению, то существенному уменьшении случаев мошенничества при продаже полисов.

#ОСАГО