Турция атаковала позиции курдов на севере Сирии

Турецкая авиация атаковала базу арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил", расположенную на севере Сирии. О последствиях артобстрелов информация пока не поступала.

Как передает Al Arabiya, инцидент произошел в провинции Хасеке в окрестностях города аль-Маликия.

Ранее также сообщалось об обстреле Турцией базеы арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" в сирийской провинции Хасеке.

Напомним, глава Турции Реджеп Эрдоган заявил, что целью турецкой военной операции на территории Сирии станет создание "зоны безопасности" вдоль границы с Турцией.