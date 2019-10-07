Турция нанесла авиаудар по арабо-курдам в Сирии

Авиация Турции нанесла удар по базе арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил". По данным ливанских СМИ, это произошло в сирийской провинции Хасеке.

"Турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии", - передает РИА Новости сообщение корреспондента al-Mayadeen в телеэфире.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Ранее стало известно, что "Сирийские демократические силы" обвинили США в нарушении имевшихся договоренностей. Напомним, Вашингтон начал отвод войск из Сирии. В то же время президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что уход сил США происходит на тех территориях, где Анкара намерена провести авиаудары.