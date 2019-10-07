Эрдоган: США начали вывод войск из Сирии

По его словам, после состоявшихся накануне вечером переговоров президент США Дональд Трамп запустил процесс вывода американских войск, как он это и обещал сделать. Ранее Эрдоган отмечал, что Анкара намерена в ближайшее время провести операцию на приграничных территориях Сирии против сил самообороны сирийских курдов и создать там зону безопасности.
"Мы полны решимости обеспечить жизнеспособность и безопасность Турции, очистив регион от террористов. Мы будем способствовать обеспечению безопасности, мира и стабильности в Сирии", - отметил со своей стороны глава МИД Мевлют Чавушоглу.
В арабо-курдском формировании "Сирийские демократические силы" уже расценили шаг Вашингтона как отход от договоренностей. Там предупредили, что проведение Турцией своей операции отрицательно скажется на борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).