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07.10.2019 11:44
Рубрика: В мире

Эрдоган: США начали вывод войск из Сирии

Текст: Юрий Когалов
США начали выводить войска с приграничных с Турцией сирийских территорий, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Фото: REUTERS/Henry Nicholls Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Фото: REUTERS/Henry Nicholls

По его словам, после состоявшихся накануне вечером переговоров президент США Дональд Трамп запустил процесс вывода американских войск, как он это и обещал сделать. Ранее Эрдоган отмечал, что Анкара намерена в ближайшее время провести операцию на приграничных территориях Сирии против сил самообороны сирийских курдов и создать там зону безопасности.

США предостерегли Турцию от одиночной операции в Сирии

"Мы полны решимости обеспечить жизнеспособность и безопасность Турции, очистив регион от террористов. Мы будем способствовать обеспечению безопасности, мира и стабильности в Сирии", - отметил со своей стороны глава МИД Мевлют Чавушоглу.

В арабо-курдском формировании "Сирийские демократические силы" уже расценили шаг Вашингтона как отход от договоренностей. Там предупредили, что проведение Турцией своей операции отрицательно скажется на борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

В мире Ближний Восток Турция В мире США В мире Ближний Восток ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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