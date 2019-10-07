Эрдоган: США начали вывод войск из Сирии

США начали выводить войска с приграничных с Турцией сирийских территорий, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, после состоявшихся накануне вечером переговоров президент США Дональд Трамп запустил процесс вывода американских войск, как он это и обещал сделать. Ранее Эрдоган отмечал, что Анкара намерена в ближайшее время провести операцию на приграничных территориях Сирии против сил самообороны сирийских курдов и создать там зону безопасности.

"Мы полны решимости обеспечить жизнеспособность и безопасность Турции, очистив регион от террористов. Мы будем способствовать обеспечению безопасности, мира и стабильности в Сирии", - отметил со своей стороны глава МИД Мевлют Чавушоглу.

В арабо-курдском формировании "Сирийские демократические силы" уже расценили шаг Вашингтона как отход от договоренностей. Там предупредили, что проведение Турцией своей операции отрицательно скажется на борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).