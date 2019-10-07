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07.10.2019 08:08
Рубрика: В мире

Белый дом отказался поддержать Турцию в Сирии

Текст: Максим Макарычев
Американские войска не помогут и не помешают трансграничной операции Турции в Сирии, которая начнется в самое ближайшее время. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье вечером американской администрацией.
Фото: REUTERS/MURAD SEZER Фото: REUTERS/MURAD SEZER
Фото: REUTERS/MURAD SEZER

В заявлении также указывается, что американские войска отныне не будут находиться в непосредственной близости от зоны боевых действий, отмечает rt.com. "США достигли своей непосредственной цели в регионе, объявив о победе над террористической группировкой и захватив в плен сотни боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ)", - заявила официальный представитель Дональда Трампа Стефани Гришем после воскресного звонка американского лидера президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Фото: Tatyana Zenkovich/Pool photo via AP
Трамп и Эрдоган обсудили зону безопасности в Сирии

Заявления Белого дома были расценены экспертами как "огромная победа американских налогоплательщиков". Пока неясно, будут ли Соединенные Штаты полностью выводить всех своих военнослужащих (более тысячи человек) из северной Сирии или оставят некоторую их часть в этом регионе. "Турция теперь будет нести ответственность за всех бойцов ИГИЛ в районе, захваченном за последние два года", - говорится в кратком заявлении Гришем. При этом в американской администрации не преминули в очередной раз бравировать тем, что "именно США и только США победили жуткий "халифат".

Посол Джеймс Джеффри, спецпредставитель государственного департамента в международной коалиции, борющейся с ИГИЛ, и сам Трамп заявили, что около 2500 иностранных боевиков были захвачены в ходе боев в северной Сирии. Вашингтон настаивает на том, чтобы европейские страны, в первую очередь Франция и Германия, забрали для проведения дальнейшего расследования своих граждан, вступивших в ряды террористической группировки в 2013-2014 годах.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Вместе с тем, Белый дом ни словом не обмолвился о судьбе курдов, которые считаются ближайшими союзниками Вашингтона в Сирии с тех пор, как так называемые "умеренные сирийские повстанцы" превратились в свое время в бремя для Вашингтона и оказались практически бесполезными во время столкновений с террористами. Турция видит в курдских ополченцах "пешмерга" угрозу национальной безопасности, которую необходимо "устранить".

В течение нескольких месяцев президент Турции Эрдоган угрожал начать военный штурм курдских сил в северной Сирии. Повстанцы нанесли основной удар в ходе возглавляемой США операции против боевиков ИГИЛ. Как уточняет The Associated Press, как республиканцы, так и демократы предупредили Белый дом, что одобрение со стороны Вашингтона турецкой атаки на курдов может послужить тревожным сигналом для американских союзников по всему миру.

Фото: REUTERS/Rodi Said
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В декабре прошлого года Трамп объявил, что выводит американские войска из Сирии, но получил широкое осуждение в американской политической элите за отказ поддержать и спасти курдских союзников от турецкого нападения. Его прошлогоднее заявление привело к отставке в знак протеста тогдашнего министра обороны США Джеймса Мэттиса, а также побудило бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона активизировать усилия, чтобы попытаться защитить курдов.

В минувшие выходные курдские повстанцы, протестующие против нападения со стороны турецкой армии, собрались перед временной американской военной базой на границе Сирии, требуя от американцев предоставить защиту от "надвигающейся оккупации". Однако к ним не вышел никто из американских военных чиновников.

Кроме того, в Вашингтоне также не обмолвились о предсказуемой реакции официального Дамаска, который, ранее дал понять, что "обе оккупационные силы в равной степени незаконны и нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии".

США предостерегли Турцию от одиночной операции в Сирии
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