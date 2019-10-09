Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии

Наземная фаза операции "Источник мира" началась в Сирии. Турецкое минобороны утверждает, что она проводится во взаимодействии с правительственными войсками.

"Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции "Источник мира" начали наземную операцию к востоку от Евфрата", - цитирует ТАСС коммюнике военного ведомства.

Агентство приводит данные, что турецкие войска вошли на территорию Сирии с трех разных точек.

Ранее Анкара нанесла по городу Рас Аль-Айн на северо-западе провинции Хасаке, а также по поселкам Айн-Иса и Тель-Абьяд в провинции Ракка артиллерийские и воздушные удары. Как информирует сирийское государственное агентство SANA, в частности войскам удалось разгромить штаб-квартиру группировок "Касад". Представители этой организации в ответ подожгли несколько нефтяных скважин.

Гостелевидение Сирии сообщило о первых жертвах конфликта. В сирийском городе Камышли погибли трое детей и женщина, передает РИА Новости.